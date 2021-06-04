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Beren Saat'ten dikkat çeken Ezgi Mola paylaşımı: "Suçlanacak bir sen kalmıştın!"

04.06.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın bir paylaşımı nedeniyle davalık olduğu ve hapis istem ile yargılanacağı ortaya çıkmıştı. Mola, geçtiğimiz yıl bir taciz olayında ismi geçen Musa hakkında yazdıkları nedeniyle yargılanması tüm sanat camiasını ayağa kaldırdı. Son olarak Beren Saat'te ünlü oyuncuya destek oldu.

Geçtiğimiz yıl Batman'da intihar eden İpek Er'in bıraktığı mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazdığı Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret etmesi nedeniyle oyuncu Ezgi Mola davalık oldu. Mola hakkında hapis isteminin olması ise duyulan haberin ardından birçok ünlü Ezgi Mola yalnız değildir etiketi ile destek oldu. Ünlü oyuncuyu yalnız bırakmayanların arasına ise son olarak Beren Saat katıldı.

Ezgi Mola'ya Beren Saat'ten destek: "Suçlanacak bir sen kalmıştın"

Ezgi Mola'nın hakkında çıkan hapis kararının ardından sanat camiası destek olamaya devam ediyor.
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, geçtiğimiz yıl Batman'da intihar eden İpek Er'in arkasında bıraktığı mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazdığı Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret etmesi nedeniyle davalık olarak hapis istemiyle yargılanacağı ortaya çıktı.

Ezgi Mola'dan desteğini esirgemedi

Ezgi Mola'dan desteğini esirgemedi
Duyulan haberin ardından birçok ünlü isim Mola'ya yaptığı paylaşımlar ile destek vermeye devam etti. Son olarak ise Beren Saat İnstagram hesabından yaptığı paylaşımı ile yalnız olmadığını hissettirdi. Saat gönderisine " Çivisi çıkmış bir ülkede suçlanacak tek Ezgi Mola kalmıştı" demesiyle dikkat çekti.

Eşinin 47. yaşını böyle kutladı

Eşinin 47. yaşını böyle kutladı
Öte yandan geçtiğimiz günlerde 47 yaşına basan eşi Kenan Doğulu için sürpriz bir paylaşım yapan Beren Saat, yayınladığı karelerin altına düştüğü not ile 'Beren aşka geldi' olarak yorumlanmıştı.

Beren aşka geldi

Beren aşka geldi
Saat gönderisine, "Serenatın bitince suya atlayalım mı? Bu uçuşta kimse bizi tanımıyor yaramazlık yapalım mı? Yıldızların altında çıplak uyuyalım mı? Plajda yalınayak evlenelim mi? Davetiye fotoğrafımızı su altında çekelim mi? Balayına Burning Man’e gidelim mi? En büyük roller coastera da binsek mi? Göl kenarında bir festival var acaba? İstanbul'a uçaklar inmiyormuş jazz festivaline mi gitsek? Bu gece burada çadırda mı kalsak? Albüm mü yapsak? Ben seni bana hayır demeyişlerin için sevdim en çok, iyi ki doğdun!" notunu düşmüştü.

Barıştık sinyalleri verdiler

Barıştık sinyalleri verdiler
Geçtiğimiz ay ise Doğulu'nun ailesi ile bir araya gelen Beren Saat, uzun yıllardır aralarının açık olduğu ailesi ile buzları erittik sinyali vermişti.
Canan Doğulu'nun doğum gününe katılan Saat ve Doğulu çifti, ailecek poz vererek düşman çatlatmışlardı.
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Anahtar Kelimeler:
Beren Saat Ezgi Mola Musa Orhan
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