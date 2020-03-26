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Beren Saat'ten 'evde kal' pozu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2020 20:11 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Beren Saat 'evde kal' çağrılarına yaptığı paylaşımla destek geldi. Saat takipçilerine 'güçlü kal' mesajı verdi.

Beren Saat'ten 'evde kal' pozu

Karonavirüs salgını nedeniyle yetkililerin "evde kalın" çağrılarına kulak asan ünlü isimler kendilerini karantinaya aldı. Bu dönemde kendileri gibi evde kalan insanlara moral olmak için çeşitli paylaşımlar yapılıyor. Bazıları ev konserleri verirken, kimisi sosyal medya üzerinden yaptıkları canlı yayınlarla takipçileriyle sohbet ediyor.

Bazı ünlü isimler ise paylaştıkları fotoğraf ve videolarla sevenlerine mesaj veriyor. Bu isimlerden birisi de Beren Saat oldu. Saat evde spor yaparken çekilen bir fotoğrafını Instagram'a yükledi. Fotoğrafın altına ise "güçlü kal" notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Beren Saat, koronavirüs, karantina,

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