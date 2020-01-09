Berfin Özek davasında verilen karara Bakan Selçuk isyan etti!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da verilen karara tepki gösterdi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Berfin Özek'e (20), asit türü sıvı atarak yüzünün bir bölümünün yanmasına, sağ gözünü de kaybetmesine neden olan eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik'e (23), 'kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına verilmiş, karar sonrası gözyaşlarına boğulan Özek, "Benim acılarım 13 yıla sığacak mı?" ifadelerini kullanmıştı.

Casim Ozan Çeltik’e verilen cezayı yetersiz bulan Berfin Özek, ceza karşısında çok bunaldığını ve kendine gelemediğini söyledi. Deniz havası almak için sahile çıkan Özek, “Sahilde arkadaşı ile dolaşarak dinlenmeye çalışıyorum ama dünyanın güzelliklerini göremiyorum” dedi. Her an başına bir şey gelebilecek korkusu içerisinde yaşadığını ve dışarıya yanında biri olmadan çıkamadığını anlatan Berfin Özek, şunları söyledi:

lk müdahalesinin ardından da Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yüzünde yanıklar oluşan Berfin Özek, Yanık Ünitesi’nde tedaviye alındı. Berfin, gördüğü uzun tedavinin ardından taburcu oldu ancak yüzünde ağır yanık izleri kaldı. Bodrum’da tedaviye alınan Özek, sağ gözünü kaybetti, geçirdiği ameliyat ile göz kapakları ve dudağı yeniden yapıldı.

Verilen ceza çok kısa bir süre benim acılarıma eş değer mi? Sorarım size benim acılarıma eş değer mi? Biz o kadar acı çektik.

O kadar kıvrandım, gözlerim görmüyor, yemek yiyemiyor, nefes alamıyordum. Hatta konuşamıyordum. Davanın peşini bırakmayacak.

Benim eski güzelliğimi bana verebilecekler mi ? Hayır. Gözlerim gitti, gözlerim görmüyor. Bir gözüm yüzde 30 görüyor. Bulanık görüyorum, kitap okuyamıyorum, uzağı seçemiyorum.

Özek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın olayın olduğu ilk günden bu yana kendisiyle yakından ilgilendiğini, İskenderun Kadın Platformu’nun hiçbir zaman kendini yalnız bırakmadığını belirterek teşekkür etti.



