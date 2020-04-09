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Berfin Özek kendisine asitle saldıran eski erkek arkadaşı hakkındaki şikâyetinden vazgeçti

09.04.2020 19:51 | Son Güncelleme

İskenderun'da eski erkek arkadaşı tarafından asitli saldırıya uğrayıp görme kaybı yaşayan Berfin Özek şikayetinden vazgeçti. Kadın hakları grupları desteklerini çektiklerini duyurdu.

Berfin Özek kendisine asitle saldıran eski erkek arkadaşı hakkındaki şikâyetinden vazgeçti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde eski erkek arkadaşının asitle saldırdığı ve yüzünde ciddi yaralar oluşan, görme kaybı yaşayan Berfin Özek, şikâyetinden vazgeçti.

Berfin Özek'in eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik, 'kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

DHA'nın haberine göre Özek, davanın görüldüğü 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe vererek Çeltik hakkındaki şikayetini geri aldı. Özek, "Ozan'ı seviyorum, onunla evlenmek istiyorum, bu yüzden şikayetimden vazgeçiyorum" dedi ve duruşmasını takip eden avukatlarını da azletti.

Berfin Özek'in azlettiği avukatlardan Nevzat Ercan da bu gelişme üzerine Çeltik'in serbest bırakılabileceğini söyledi.

Ercan şu açıklamayı yaptı:

"Berfin Özek, İskenderun Ağır Ceza Mahkemesi'ne bir dilekçe vermiş, Ozan Çeltik', affettiğini ve bu konu ile ilgili tüm şikayetlerinden vazgeçtiğini bildirmiştir. 'Onu seviyorum, onunla evlenmek istiyorum o da benimle evlenmek istiyor' diye bilgilendirmiş. Bizleri de azletmiş.

"Bu durumda Ozan yeni yasa yürürlüğe girerse çıkma olanağına sahiptir. Bu konuda bizim düşüncemiz böyle bir dilekçe vermemesiydi. Ama kendisi affettiğini ve evlenmek istediğini söyleyerek dilekçesini vermiştir."

İskenderun Kadın Platformu desteğini çekti

Özek'e dava sürecince büyük destek veren kadın hakları kuruluşlarından İskenderun Kadın Platformu Twitter hesaplarından yaptıkları yazılı açıklamada 'Öldüren sevgi istemiyoruz' dedi ve bundan sonra Özek'le ilgili herhangi bir çalışmada yer almayacaklarını duyurdu.

Platformun açıklaması şöyle:

"Bizler İskenderun Kadın Platformu olarak kurulduğumuz günden beri birçok kadın ve çocuk davalarının takipçisi olduk olmaya devam edeceğiz. Kadına yönelik şiddet asla kabul görülemeyecek seviyeye gelmişken bu mücadelemize ket vurulmasına asla müsaade etmeyeceğimizi bildiriyoruz. Hepinizin yakından takip ettiği Berfin Özek davasında bizler ilk günden itibaren her türlü desteği vermiş birçok kadın örgütleriyle birlikte dayanışma içerisinde olduk.

"Berfin'i asla yalnız bırakmayarak her koşulda yanında olup tedavisini olabilmesi hayallerini yaşayabilmesi için var gücümüzle çalışma yaptığımız kamuoyunca bilinmektedir. Ancak gelinen süreçte Berfin'in kendi iradesiyle şikayetinden vazgeçtiğini bildirmesi üzerine bizler affetmesinin hukuki ve sağlık yönünden sonuçlarını kendisine bildirmemize rağmen kendisi bu iradesinde ısrar ettiği için bizler de 'öldüren sevgi istemiyoruz' şiarımıza ters düştüğünden bu saatten sonra Berfin Özek ile ilgili hiç bir çalışmada yer almayacağız."

https://twitter.com/iskadinplatform/status/1248232845233061888?s=20

Ne olmuştu?

Berfin Özek, geçen yıl Ocak ayında 19 yaşındayken İskenderun'da evine yürüyerek dönerken eski erkek arkadaşının asitli saldırısına uğradı. Sülfürik asit olduğu düşünülen sıvı, yüzünün bir kısmının erimesine neden oldu, sağ gözünü de kaybetti.

Geçen yıl Mayıs ayında EPA-EFE haber ajansına konuşan Özek, yaşadıklarından sonra okulu bırakmak zorunda kaldığını söylemiş ve "Ben bunu hak etmedim, bu benim yüzüm değil. Bu, toplumumuzun utancının yüzü" demişti.

Saldırının ardından tutuklanan Casim Ozan Çeltik hakkında 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan iddianame hazırlandı.

İskenderun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcı, yeni mütalaasında 'öldürme kastının olmadığına' dair hukuki değerlendirme yaptı. Çeltik'in 'kasten yaralama' suçundan ceza alması talep edildi. 8 Nisan Çarşamba günü görülen duruşmada mahkeme heyeti, tutuklu sanık Casim Ozan Çeltik'in 'kasten yaralama' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılması kararı aldı.

Çeltik'e verilen cezayı yetersiz bulan Berfin Özek ise karar sonrası açıklamasında şunları söylemişti:

"Verilen ceza çok kısa bir süre, benim acılarıma eş değer mi?

"O kadar kıvrandım, gözlerim görmüyor, yemek yiyemiyor, nefes alamıyordum. Hatta konuşamıyordum. Davanın peşini bırakmayacağım. Eski güzelliğimi bana verebilecekler mi? Hayır. Gözlerim gitti, gözlerim görmüyor. Bir gözüm yüzde 30 görüyor. Bulanık görüyorum, kitap okuyamıyorum, uzağı seçemiyorum."

Berfin Özek: Bu benim yüzüm değil, toplumumuzun utancının yüzü

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