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Berfin Reyyan, toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2019 14:09 | Son Güncelleme

 TOKAT'ta, kamyonetle çarpışan hafif ticari aracın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Berfin Reyyan Uzunoğlu (11) memleketi Sivas'ta gözyaşları arasında toprağa verildi.

Berfin Reyyan, toprağa verildi

Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)- TOKAT'ta, kamyonetle çarpışan hafif ticari aracın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Berfin Reyyan Uzunoğlu (11) memleketi Sivas'ta gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kaza, 30 Ağustos günü saat 17.00 sıralarında, Karşıyaka Mahallesi İbni Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Adem Ekiz yönetimindeki 60 BE 540 plakalı hafif ticari araçla Kasım Türkmen'in kullandığı 60 ABC 451 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, kaldırımda yürüyen Yıldız Uzunoğlu ile kızı Berfin Reyyan Uzunoğlu'nun üzerine devrildi. Yıldız Uzunoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, kızı Berfin Reyyan ağır yaralandı. Kazada hayatını kaybeden üç çocuk annesi Yıldız Uzunoğlu, memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlanırken, kızı Berfin ReyyanTokat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Berfin, 10 gün süren yaşam mücadelesini dün akşam saatlerinde kaybetti.
Berfin'in cenazesi memleketi Sivas'a getirildi. Ulu Camii'de öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Berfin Reyyan'ın cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazada eşini ve 11 gün sonrada kızını kaybeden baba Murat Uzunoğlu, cenazede güçlükle ayakta durdu.

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Berfin Reyyan, toprağa verildiBerfin Reyyan, toprağa verildiBerfin Reyyan, toprağa verildi

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