Berfin: Yaşama tutunmaya devam edeceğim

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde, eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik (23) tarafından yüzüne asit türü sıvı atılan ve geçirdiği ameliyat ile göz kapakları ve dudağı yeniden yapılan Berfin Özek (19), "Yaşama tutunmaya devam edeceğim" dedi.

15 Ocak'ta İskenderun'a bağlı Buluttepe Mahallesi 390 Sokak'ta dershaneden çıkıp evine doğru giden Berfin Özek'in yolu, eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik tarafından kesildi. Çeltik, Özek'in yüzüne asit benzeri sıvı atıp, kaçtı. Berfin, çağırılan ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yüzünde yanıklar oluşan genç kız, Yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı.

Berfin Özek'in gördüğü uzun tedavinin ardından taburcu olan ancak yüzünde ağır yanık izleri kaldı.

KENDİMİ GÜÇLÜ HİSSEDİYORUM

Bodrum'da Dr. Mehmet Mutaf tarafından ameliyat edilen Berfin, İskenderun'a ailesinin yanına geldi. Sağlık Bakanlığı’nın girişimleriyle tedavisi devam eden Berfin, annesi Zeynep Özek ile birlikte, kendisine destek veren İskenderun Kadın Platformu'nu ziyaret etti. Platforumun verdiği moral ve destek ile kendisini güçlü hissettiğini ifade eden Berfin Özek, 2 ameliyat daha olacağını belirtti. Özek, şunları söyledi:

"Üç ameliyat geçirdim. Bu süreçte çok zorlandım, çok acı çektim. İnsanlar dışarıdan nasıl görüyor bilmiyorum. Ama gerçekten çok zor süreçler geçirdik. Yeri geldi ağladık, yeri geldi güldük. İnsanlarımızın, kadınlarımızın desteği çok oldu üzerimizde. Hepsi ailem oldu. Doktorum sağ olsun çok iyi ilgilendi benimle. Her aşamasında motive etti beni; 'Acı olmayacak, korkma, sürekli yanındayız' diyerek. Doktorumun hakkını ödeyemem. O kadar iyi yürekli, o kadar narin, merhametli bir insan ki elimi tutup, 'başaracağız, olacak bu iş' dedi. Hiç bir zaman umudumu kaybetmedim. Her zaman yaşama sevinci vardı içimde. Yaşama tutunmaya devam edeceğim. Herkese yanımda oldukları için çok teşekkür ederim."

GÖZLERİ DE AMELİYAT EDİLECEK

Aynaya baktığında kendisini iyi hissettiğini kaydeden Berfin Özek, "Kendimi çok güçlü hissediyorum. İnşallah daha da iyi olacak. Bir ay sonra tekrar gideceğim, doktorum ne derse ona göre hareket edeceğiz. Göz için de ameliyat süreci başlayacak. Görme olanağı olur mu, bilmiyoruz ama inşallah olur" diye konuştu.

Anne Zeynep Özek de kızındaki gelişmeleri görünce çok mutlu olduğunu, eski güzelliğine kavuşması için dua ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Kızımın şu anki halini görünce daha umutlu oldum. Kadın platformu ve bize sahip çıkanlara nasıl teşekkür etsem bilemiyorum. Bize hep arka çıktılar, bir anne bir kardeş oldular. İnanıyorum ki kızım düzelecek, eski halini alacak."

İskenderun Kadın Platformu sözcüsü Belgin Ayrancı da Berfin Özek’in yaşama tutunmasının kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.

SALDIRGANA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENİYOR

Saldırının ardından tutuklanan Casim Ozan Çeltik, hakkında yargılandığı İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.