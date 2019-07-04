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Berfin'in yüzüne asit atan eski erkek arkadaşı suçlamayı kabul etmedi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 18:20 | Son Güncelleme

HATAY'ın İskenderun ilçesinde Berfin Özek'in (19) yüzüne asit türü sıvı döken tutuklu sanık Casim Ozan Çeltik hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

Berfin'in yüzüne asit atan eski erkek arkadaşı suçlamayı kabul etmedi

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde Berfin Özek'in (19) yüzüne asit türü sıvı döken tutuklu sanık Casim Ozan Çeltik hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması yapıldı.
İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen geniş güvenlik önlemlerinin alındığı duruşmaya Berfin Özek ameliyat olmasından dolayı katılamadı. Duruşmaya, anne Meryem Özek ile Hatay ve Adana barolarından 14 avukat yer aldı. İskenderun Kadın platformu üyelerinin de izlediği duruşmada tutuklu Casim Ozan Çeltik suçlamaları kabul etmeyerek, olay akşamı Berfin ile görüşmediğini ve arkadaşları ile olduğunu halı saha maçına gittiğini iddia etti.
Özek ile 5 yıllık gönül ilişkilerinin olduğunu olaydan bir süre önce ayrıldıklarını ileri süren Çeltik, "5 yıllık ilişkimizde hiçbir zaman şiddet olmadı. İlişkimiz evlilik aşamasındaydı. Ben askerdeyken başka erkeklerle konuştuğunu öğrenince ayrıldık. Olay günü amcamlara uğrayıp daha sonra arkadaşlarımla buluştum. Bir ara babam aradı, 'Kavgaya mı kartıştın?' diye sorarak eve çağırdı. Ben de gittim polisler beni aldı. Sevdiğim insan tarafından böyle suçlanmam beni üzdü. Olayın yaşandığı yere hiç gitmedim, suçsuzum" dedi.
Mahkeme başkanının olay gününden alınan güvenlik kamerası görüntülerinde kendisine rastlandığını belirtmesi üzerine, Çeltik, cevapsız kaldı.
Müşteki olarak dinlenen Berfin'in annesi Zeynep Özek, Çeltik ile kızının ilişkilerini son 2 yılda öğrendiğini ve kızına şiddet uyguladığına şahit olduğunu belirtti.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, dosyaladı eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
'MÜEBBET HAPİS CEZASI ALMALI'
Duruşma sonrasında adliye çıkışında açıklama yapan Berfin’in avukatlarından Mehtap Sert, "Sanık dinlendi, Berfin tedavi gördüğü için duruşmaya katılamadı. Enfeksiyon sebebiyle odasından çıkmasına izin verilmediği için SEGBİS bağlantısı ya da talimatla ifadesinin alınması mümkün olmadı. Daha sonraki duruşmaya iyileşeceğini, katılacağını umuyoruz. Biz bu işin takipçisiyiz. Tanıklar hakkında yarın yalancı tanıklıktan dolayı suç duyurusunda bulunacağız. . Hazırlık soruşturmasında olduğu gibi sanık hala suçunu inkar ediyor. Fakat o kadar soğukkanlı bir insan ki duruşma boyu kendisini gözlemleme seyretme imkanımız oldu. Berfin’i çok sevdiğini söylediği anlarda bile insan gözünde gözyaşı veya duygulanmasını bekliyor. Kasten adam öldürmekten yargılanıyor. Berfin yaşadığı için teşebbüs aşamasında kaldığından bahisle ceza verilecek. Ama bizim kadın derneklerini gönlünden geçen müebbet hapis cezası alması" dedi.
Başlarına gelen bu olaydan dolayı çok üzgün olduğunu söyleyen Berfin’in annesi Zeynep Özek, ”Umarım en ağır cezayı alır kendisi. Bu durum hepimizi çok perişan etti" diye konuştu.

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Berfin'in yüzüne asit atan eski erkek arkadaşı suçlamayı kabul etmediBerfin'in yüzüne asit atan eski erkek arkadaşı suçlamayı kabul etmediBerfin'in yüzüne asit atan eski erkek arkadaşı suçlamayı kabul etmediBerfin'in yüzüne asit atan eski erkek arkadaşı suçlamayı kabul etmedi

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