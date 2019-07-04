Berfin'in yüzüne asit atan eski erkek arkadaşı suçlamayı kabul etmedi

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde Berfin Özek'in (19) yüzüne asit türü sıvı döken tutuklu sanık Casim Ozan Çeltik hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen geniş güvenlik önlemlerinin alındığı duruşmaya Berfin Özek ameliyat olmasından dolayı katılamadı. Duruşmaya, anne Meryem Özek ile Hatay ve Adana barolarından 14 avukat yer aldı. İskenderun Kadın platformu üyelerinin de izlediği duruşmada tutuklu Casim Ozan Çeltik suçlamaları kabul etmeyerek, olay akşamı Berfin ile görüşmediğini ve arkadaşları ile olduğunu halı saha maçına gittiğini iddia etti.

Özek ile 5 yıllık gönül ilişkilerinin olduğunu olaydan bir süre önce ayrıldıklarını ileri süren Çeltik, "5 yıllık ilişkimizde hiçbir zaman şiddet olmadı. İlişkimiz evlilik aşamasındaydı. Ben askerdeyken başka erkeklerle konuştuğunu öğrenince ayrıldık. Olay günü amcamlara uğrayıp daha sonra arkadaşlarımla buluştum. Bir ara babam aradı, 'Kavgaya mı kartıştın?' diye sorarak eve çağırdı. Ben de gittim polisler beni aldı. Sevdiğim insan tarafından böyle suçlanmam beni üzdü. Olayın yaşandığı yere hiç gitmedim, suçsuzum" dedi.