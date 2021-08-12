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Berfu Yenenler'den Eser Yenenler açıklaması: Sıkıntılı günler geçirdik

12.08.2021 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz başında eşi ve çocuklarıyle birlikte Çeşme'ye giden Berfu Yenenler'in tatili kısa sürdü. Eser Yenenler rahatsızlanınca çift, soluğu İstanbul'da aldı.

Berfu Yenenler'den Eser Yenenler açıklaması: Sıkıntılı günler geçirdik

Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile mutlu bir evlilik sürdüren 2015 Miss Turkey dördüncü güzeli Berfu Yenenler, son olarak ülkemizdeki orman yangınları sonrası bölgelere destek olmak için harekete geçmişti.

Arkadaşlarıyla yardım toplayan Yenenler, yaklaşık beş gündür sosyal medya üzerinden paylaşım yapmıyordu. Günler sonra ilk kez paylaşım yapan iki çocuk annesi Berfu Yenenler, Instagram'dan uzak kalmasının sebebini açıkladı.

Dün İstanbul'da olduklarını takipçileriyle paylaşan tescilli güzel, eşinin elini tuttuğu kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.

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"SAĞLIK SORUNU SEBEBİYLE..."

25 yaşındaki Berfu Yenenler, paylaşımına; Bi süredir buralarda yoktum biliyorsunuz bir açıklamayı da size borçluyum. Eser'de ortaya çıkan bir sağlık sorunu sebebiyle bir miktar sıkıntılı günler geçirdik. Çesme'den döndük, şu an İstanbul'dayız. Bazı tetkikler ve tedaviler sonrası evimize dönebildik. Şimdilik her şey yolunda gözüküyor, eski hayatımıza yavaş yavaş dönüyoruz. Merak edip soran herkese çok teşekkür ederiz, hadi bol bol mutluluk paylaşmaya devam edelim hep birlikte" notunu düştü.

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Berfu Yenenler Eser Yenenler
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