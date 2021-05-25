Berfu Yenenler'den eşi Eser Yenerler'e büyük kilo gafı!

Pandemi sürecinde spora başlayan ve fazlalıklarından kurtulan oyuncu Eser Yenenler, daha sonra yeniden kilo alınca eşi Berfu Yenenler'in diline düştü. Oğlu Kuzey'in ve kendisinin olduğu bir fotoğraf karesine photoshop uygulayan Yenenler, esprili bir paylaşımda bulundu.

Berfu Yenenler aklını eşi Eser Yenerler'in kilosu ile bozdu!

Ünlü oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019'da hayatlarını birleştirip aynı sene çocukları Kuzey dünyaya gelmişti. Çift geçtiğimiz ay ikinci bebekleri Mete'yi de kucaklarına alarak ikinci kez anne baba olmanın heyecanını yaşamışlardı. Sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme gelen Berfu Yenenler, son paylaşımıyla eşini ti'ye aldı.

Yenenler, sosyal medya hesabından eşi ve oğlu Kuzey ile birlikte olduğu bu karesini yayınladı. Fotoğrafta kendini ve oğlunu photoshop ile değiştiren 26 yaşındaki Yenenler, göderisine, "Madem evin babası zayıflayamıyor, biz şişmanlarız nedir ki..." notunu düştü.

Geçtiğimiz günlerde ise Yenenler, oğlu Kuzey'in yüzüne photoshopla eşini eklemişti. Yenenler'in, paylaşımında, "Son iki senemin özeti" ifadelerini kullanmıştı.

Kardeşi olacağını resim çizerek açıkladım Yenenler, hamile olduğunu Kuzey'e kardeşi olacağını resim çizerek anlattığını ifade etmişti. Sözlerine devam eden Yeneler, "Çizdiğim resimlerde küçük olan bebeğe 'Mete' diyordum. Böylelikle Mete diye birinin varlığını öğrendi." şeklinde konuşmuştu.