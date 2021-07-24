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Berfu Yenenler'den yeni paylaşım: Çok canlar yakarmışsın!

24.07.2021 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu ve sunucu Eser Yenenler ile mutlu bir evlilik sürdüren 2015 Miss Turkey 4'üncü güzeli Berfu Yenenler, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. İki çocuk annesi Yenenler, son gönderisiyle yine takipçilerini kırıp geçirdi.

Berfu Yenenler'den yeni paylaşım: Çok canlar yakarmışsın!

Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019'da evlenmiş ve aynı yıl ilk çocukları Kuzey'i de kucaklarına almıştı. Çiftin ikinci bebekleri Mete de mart ayında dünyaya gelmişti.

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Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve günlük hayatından kesitler yayınlayan Berfu Yenenler, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.

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ESER İSYAN ETTİ

Eğlenceli paylaşımlarda bulunan Berfu Yenenler bu sefer eşi Eser Yenenler'le çekilen bir fotoğrafını; kendisini erkek, eşini kadın olarak photosoplayarak yayınladı. Eser Yenenler, eşinin bu paylaşımına isyan ederek "Aşkım valla keseceğim internetini bak" yorumunu yaptı.

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"ÇOK CANLAR YAKARMIŞSIN"

Yenenler, paylaşımına "Çok seven çiftler birbirine benzermiş. (Kendimi erkek olarak çok beğenmedim, arkaya attım fotoğrafı ama kocam, çok canlar yakarmışsın. Hadi yine iyisin be.)" notunu düştü.
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DEMET ÖZDEMİR KAYITSIZ KALAMADI

Ünlü oyuncu Demet Özdemir de, Berfu Yenenler'in paylaşımıa kayıtsız kalamayanlardandı. Özdemir, gönderinin altına "Eser çok iddialı" yorumunu yazdı.

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Berfu Yenenler Eser Yenenler
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