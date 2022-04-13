Berfu Yenenler eşi Eser Yenenler'le birlikte Miss Turkey güzeli Şevval Sahin'i ti'ye aldı! Sosyal medya yıkıldı

Model Şevval Şahin, Instagram hesabında yaptığı paylaşımla sosyal medyada alay konusu oldu. Şahin yediği eklerin fotoğrafını paylaşarak, "Hayatımda yediğim en en en iyi eclair delireceğim bütün kutuyu şimdi bitirebilirim." yazdı. Fenomen eklere yabancı kelime olan 'eclair' deyince Berfu-Eser Yenenler ikilisinin diline düştü.

ŞEVVAL ŞAHİN BERFU-ESER YENENLER'İN DİLİNE DÜŞTÜ!

Son zamanlarda Instagram fenomenliğine soyunan Şevval Şahin, Türkçe konuşurken arada kullandığı yabancı kelimelerle dikkat çekiyor. Instagram hesabından eklerin resmini çeken Şahin 'ekler' yerine yabancı kelime 'eclair' kullanınca sosyal medyada alay konusu oldu.

Şahin bu paylaşımıyla, Berfu-Eser Yenenler diline düşmekten kurtulamadı. Berfu Yenenler, Şevval Şahin'i tiye aldığı bir video çekti. Videoda Berfu Yenenler, "Aşkım ne tatlı yesek acaba?" diye soruyor. Eser Yenenler ise, "En meşhur tatlı neymiş biliyor musun? Eclair" diyerek Şahin'i tiye aldı. Video kısa sürede yüz binlerce görüntülenme aldı.





