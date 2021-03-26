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Berfu Yenenler: Evde artık 3 Eser olacak

26.03.2021 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2019 yılında komedyen Eser Yenenler ile dünyaevine giren ve Kuzey adında bir oğlu olan Berfu Yenenler, Mete'nin dünyaya gelmesi ile ikinci kez anne olmanın sevincini yaşadı. Oğlunun fotoğrafını gözler önüne sermeyi ihmal etmeyen Yenenler, "Evde artık 3 Eser olacak. Orijinal Eser, kıvırcık emmi Eser, küçük emmi Eser..." diyerek, Mete'nin babasına benzediğini ifade etti.

Berfu Yenenler: Evde artık 3 Eser olacak

Komedyen ve oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019'da evlenmiş ve ilk çocukları Kuzey'i de dört ay sonra kucaklarına almıştı.

Çiftin ikinci bebekleri Mete de dün dünyaya gelmişti.

METE'NİN YÜZÜNÜ GÖSTERDİ

İkinci kez anne olmanın sevincini yaşayan Berfu Yenenler, Instagram'dan yayınladığı gönderi ile oğlu Mete'nin yüzünü gösterdi.

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Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullancısı olan Yenenler, "Evde artık 3 Eser olacak. Orijinal Eser, kıvırcık emmi Eser, küçük emmi Eser..." ifadelerini kullandı.

Mete bebeğin babasına olan benzerliği dikkatlerden kaçmazken, Berfu Yenenler'in gönderisi 75 binden fazla beğeni aldı.


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Berfu Yenenler Eser Yenenler
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