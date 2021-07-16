Berfu Yenenler'in paylaşımı olay oldu! "Acun Ilıcalı duası"

Komedyen ve oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019'da evlenmiş ve aynı yıl çocukları Kuzey'i de kucaklarına almıştı. Çiftin ikinci bebekleri Mete de mart ayında dünyaya gelmişti.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve günlük hayatından kesitler yayınlayan Berfu Yenenler'in son paylaşımı olay oldu. Zaman zaman güldüren paylaşımlarda bulunan Berfu Yenenler bu sefer düğünlerinden bir kareyi paylaştı.

Acun Ilıcalı'nın düğün günü yaptığı paylaşımı yeniden paylaşan Yenenler Ilıcalı'nın mesajını ti'ye aldı. Berfu Yenenler mesajda yer alan "Küçük Eserler dolaşsın artık etrafınızda" duasını paylaşarak "Acun Abi: Küçük Eserler dolaşsın artık etrafımızda. İki sene sonra biz:" notuyla bir video paylaştı.

Ünlü ismin paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.



