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Berfu Yenenler'in paylaşımı olay oldu! "Acun Ilıcalı duası"

16.07.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Eser Yenenler ile mutlu bir evlilik sürdüren 2015 Miss Turkey 4'üncü güzeli Berfu Yenenler sosyal medyada güldüren paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Yenenler bu sefer Acun Ilıcalı'nın eski bir paylaşımıyla dikkat çekti.

Komedyen ve oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, 2019'da evlenmiş ve aynı yıl çocukları Kuzey'i de kucaklarına almıştı. Çiftin ikinci bebekleri Mete de mart ayında dünyaya gelmişti.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve günlük hayatından kesitler yayınlayan Berfu Yenenler'in son paylaşımı olay oldu. Zaman zaman güldüren paylaşımlarda bulunan Berfu Yenenler bu sefer düğünlerinden bir kareyi paylaştı.

Acun Ilıcalı'nın düğün günü yaptığı paylaşımı yeniden paylaşan Yenenler Ilıcalı'nın mesajını ti'ye aldı. Berfu Yenenler mesajda yer alan "Küçük Eserler dolaşsın artık etrafınızda" duasını paylaşarak "Acun Abi: Küçük Eserler dolaşsın artık etrafımızda. İki sene sonra biz:" notuyla bir video paylaştı.

Ünlü ismin paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Berfu Yenenler Eser Yenenler
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