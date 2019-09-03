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Berfu Yenenler o ameliyata karşı çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 13:46 | Son Güncelleme

Oyuncu Eser Yenenler, eşi Berfu Yenenler ile spora başladı. İstediği kiloya bir türlü ulaşamayan ünlü oyuncu, mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdi. Berfu Yenenler, "Ameliyat olma, İiçime kötü bir his doğuyor" diyerek ameliyata karşı çıktı.

Berfu Yenenler o ameliyata karşı çıktı!

Oyuncu Eser Yenenler ile Berfu Yıldız, haziran ayında dünya evine girmişti. Çift kısa bir süre sonra bebekleri olacağı müjdesini vermişti.

Eşiyle birlikte spora başlayan Yenenler, istediği kiloya bir türlü ulaşamayınca mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdi.

''İÇİME KÖTÜ BİR HİS DOĞUYOR''

Doktordan randevu alan Yenenler'e eşi Berfu Yıldız karşı çıktı. Ünlü model eşini ''Lütfen ameliyat olma, içime kötü bir his doğuyor çocuğumuz da olacak'' sözleriyle ikna etti.

Eser Yenenler'in şu sıralar sıkı bir diyete başladığı öğrenildi.

BEBEĞİN ODASI HAZIR

Bu arada ikili, üç buçuk ay sonra doğacak oğullarının odasını şimdiden hazırladı. Çocukları olacağı için kirası 15 bin TL olan bir eve taşınan ünlü çift, odanın dekorasyonu için titizlikle uğraşmış.

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Eser Yenenler berfu yenenler

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