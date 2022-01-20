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  4. Berfu Yenenler paylaştı! "Bütün gösteriyi ben sandığı başka kıza oynadı"

Berfu Yenenler paylaştı! "Bütün gösteriyi ben sandığı başka kıza oynadı"

20.01.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Berfu Yenenler, eşi Eser Yenenler ile ilk tanıştığı günden bir fotoğrafı paylaştı. Berfu Yenenler sitemli ilan-ı aşkıyla beğeni topladı.

Berfu Yenenler paylaştı! "Bütün gösteriyi ben sandığı başka kıza oynadı"

Sosyal medya hesabından sık sık günlük hayatından kesitler yayınlayan Berfu Yenenler eşi Eser Yenenler ile bir fotoğrafını paylaştı. Eser Yenenler ile sahnede el ele tutuşurken çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Berfu Yenenler, gönderisine şu notu düştü:

"Bu sahne her şeyin başladığı yer. Eser'i izlemeye geldim, bütün gösteriyi miyop olduğu için ben sandığı başka kıza oynadı. İki saat sırtını ve poposunu izledim. Aşırı sinirli bir şekilde gidecekken 2 dakika konuşup hoşça kal demeye kulisine girdim sonrası bildiğiniz gibi.

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Beş sene, 2 çocuk bir sürü kahkaha bir sürü gözyaşı. Ne çok zorluk atlattık birlikte ben de inanamıyorum ama ah ne çok sevmek ne çok sevmek be kocam. Bugün özel bir günümüz değil ama her gün özel bir günümüz değil mi zaten. Çok aşık olmuştum hatırlıyorum. Ama şimdi daha da aşığım. Bu sahnede el ele olmak da varmış daha güzelleri de olacak hep el ele..."

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Anahtar Kelimeler:
Berfu Yenenler Eser Yenenler
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