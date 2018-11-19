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Bergama Antik Kenti girişinde yangın; 5 dükkanda hasar var

YAŞAM HABERLERİ  | 19.11.2018 13:24 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bergama ilçesinde bulunan Bergama Antik Kenti girişindeki hediyelik eşya dükkanlarından birinde, elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın, bitişikteki 4 iş yerine sıçradı.

Bergama Antik Kenti girişinde yangın; 5 dükkanda hasar var

Cevdet ŞEN/BERGAMA (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Bergama ilçesinde bulunan Bergama Antik Kenti girişindeki hediyelik eşya dükkanlarından birinde, elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın, bitişikteki 4 iş yerine sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, 5 dükkanda hasar meydana geldi.
Bergama Antik Kenti girişinde sıralı bulunan ve hediyelik eşya satışı yapılan dükkanların birinde, saat 03.00 sıralarında, yangın çıktı. Antik Kent'in bekçisi, alevleri fark edip, itfaiyeye haber verdi. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek, bitişikteki 4 hediyelik eşya dükkanına sıçradı. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangına müdahale için bölgeye Bergama'nın yanı sıra Kınık ve Dikili'den de itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, su sıkarak yaklaşık 2 saatte alevleri söndürdü. Dükkanlarda büyük oranda hasar meydana geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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Bergama Antik Kenti girişinde yangın; 5 dükkanda hasar varBergama Antik Kenti girişinde yangın; 5 dükkanda hasar var

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