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Bergama Belediye Başkanı Koştu: “Dünyanın her yerinde bu tür düzenlemeler var”

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.06.2019 23:59 | Son Güncelleme

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Kleopatra Güzellik Ilıcası olarak bilinen belediye sosyal tesisinde alkol tüketimini yasaklanmasıyla ilgili gelen tepkilere cevap verdi.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Kleopatra Güzellik Ilıcası olarak bilinen belediye sosyal tesisinde alkol tüketimini yasaklanmasıyla ilgili gelen tepkilere cevap verdi. Koştu, tesisin aile ve çocuklara da hitap ettiğini, dünyanın her yerinde bu tür düzenlemeler olduğunu ifade etti.
Bergama Belediyesi tarafından Kleopatra Güzellik Ilıcası Tesisleri’nde alkol tüketimini yasaklanması üzerine karar alındı. Bergama Belediyesi bünyesine tabi olan Kleopatra Güzellik Ilıcası Sosyal Tesisindeki restoranda ve piknik alanında alkol kullanımını yasaklamasıyla gelen tepkilerin ardından konuşan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, tesisin aile ve çocuklara da hitap ettiğini, dünyanın her yerinde bu tür düzenlemeler olduğunu belirtti.

"Baskıcı ve yasakçı değiliz"
Bergama Belediyesi’ne ait tek tesisin olan Kleopatra Ilıca Sosyal Tesisinin aile tesisi olarak planlanmasına rağmen böyle kullanılmadığını savunan Koştu, "10 yıl kadar öncesinde eski CHP’li Belediye Başkanı Mehmet Gönenç tarafından aile sosyal tesisi olarak ilçemize kazandırılan ve Bergama Belediyesi’nin bünyesindeki tek tesis olan Kleopatra Ilıca Sosyal Tesisi, aile tesisi olarak planlanmasına rağmen böyle kullanılmadı. Buranın İçinde çocuk parkları var. Buna rağmen yanı başında alkol tüketimi serbest. Buraya gelen aileler ve öğrenciler rahatlıkla piknik yapmak eğlenmek istiyorlar. Baskıcı ve yasaklı dediler, değiliz. Olması gerektiği gibi düzenlemeler getiriyoruz. Bunun gibi daha fazla tesis ve yeşil alan için gece gündüz çalışacağız" dedi.

"Vatandaşın yaşam şekline müdahaledir"
Öte yandan ilçede büyük ses getiren kararın ardından Bergama Demokrasi Platformu tarafından tepkiler büyürken "Bu karar vatandaşın yaşam şekline müdahaledir" diyerek belediye tesisindeki alkol yasağının yersiz ve yanlış bir karar olduğunu belirtti.

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