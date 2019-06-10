Bergama Belediye Başkanı'ndan tartışmalara yol açan kararla ilgili açıklama

Bergama Belediyesi tarafından Kleopatra Güzellik Ilıcası Tesisleri'nde alkol tüketimini yasaklandı. Karar tartışmalara neden olunca Bergama Belediye Başkanı AK Partili Hakan Koştu, açıklama yaptı. Belediyenin tek sosyal tesisi olduğunu, bundan önceki 2 dönemde de Bergama'ya sosyal tesis kazandırılmadığını savunan Koştu, "Mevcut sosyal tesis de 10 yıl önce aile sosyal tesisi olarak ilçeye kazandırılmış. Daha önce içinde bir kiracı vardı ardından belediye işletmeye başladı. Burası aile sosyal tesisi olarak planlandı ama bu şekilde kullanılamıyordu. İçinde çocuk parkı var. Açık kapalı alanlarda alkol tüketimi serbestti. Bundan dolayı da tesislerde bir düzensizlik söz konusuydu" dedi.

Tesiste sadece alkolsüz hizmet verilmesine yönelik düzenleme yapıldığını, mekana çocukların ve okullardan piknik yapmak için öğrencilerin de geldiğini vurgulayan Koştu, "Burada bir düzenlemeye ihtiyaç vardı ve biz de bu düzenlemeyi yaptık sadece. Bundan sonra Bergama'ya farklı sosyal tesisler de kazandıracağız" diye konuştu.