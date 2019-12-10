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Bergama Belediyespor Kulübü Altyapı oyuncusu silahlı saldırıda öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 00:12 | Son Güncelleme

İzmir’in Bergama ilçesinde silahlı saldırı sonucu Bergama Belediyespor Kulübü Altyapı oyuncusu yaşamını yitirdi.Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Fatih Mahallesi Suna Caddesi üzerinde meydana geldi.

İzmir’in Bergama ilçesinde silahlı saldırı sonucu Bergama Belediyespor Kulübü Altyapı oyuncusu yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Fatih Mahallesi Suna Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 yıldır aralarında husumet bulunan Hüseyin K. (30) ve Sertaç S. (26) zaman zaman emniyete giderek birbirleri hakkında tehdit edilme suçundan şikayetçi oldu. Bugün akşam saatlerinde ise 35 KD 6656 plakalı hafif ticari araç ile arkadaşı Anıl K’yı (26) da yanına alan Hüseyin K., yolda yürüyen Sertaç S. ve yanındaki arkadaşı Okan Kartal’a (23) silahıyla 8 el ateş etti. Sertaç S. saldırıda yara almazken, yanında bulunan Bergama Belediyespor Kulübü Altyapı oyuncusu Okan Kartal vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yere yıkıldı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kalp masajı yapılan Kartal tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Sertaç S. ve husumetlisi olduğu saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı. Polis ekiplerinin sıkı takibi sonucu ticari araç içerisindeki Hüseyin K. ve Anıl K. yakalanarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, Kartal’ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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