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Bergama Gençlerbirliği Kulübü oyuncularından belediyeye tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 21:48 | Son Güncelleme

İZMİR'de, amatör kümede mücadele eden Bergama Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün Sportif Direktörü Behram Üstün ve 15 yaş altı takımı oyuncuları, ulaşım desteği vermediği gerekçesiyle Bergama Belediyesi'ni protesto etti Bergama Gençlerbirliği Spor Kulübün Sportif Direktörü Behram Üstün, Bergama Spor Salonu önünde dün gazetecilere yaptığı açıklamada, kulüp olarak 15 yıldır spora hizmet ederek, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için çocuklara spor yaptırmaya çalıştıklarını söyledi.

Cevdet ŞEN/BERGAMA (İzmir), (DHA) - İZMİR'de, amatör kümede mücadele eden Bergama Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün Sportif Direktörü Behram Üstün ve 15 yaş altı takımı oyuncuları, ulaşım desteği vermediği gerekçesiyle Bergama Belediyesi'ni protesto etti

Bergama Gençlerbirliği Spor Kulübün Sportif Direktörü Behram Üstün, Bergama Spor Salonu önünde dün gazetecilere yaptığı açıklamada, kulüp olarak 15 yıldır spora hizmet ederek, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için çocuklara spor yaptırmaya çalıştıklarını söyledi. 15 yaş altı takımlarının Çiğli ilçesinde Çiğli Belediyespor'la maçları olduğunu hatırlatan Üstün, bunun için Bergama Belediyesi'nden ulaşım konusunda destek alamadıklarını öne sürdü. Bu konudaki taleplerini İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne de ileteceklerini bildiren Üstün, "Oradan da çözüm alamazsak buradan bir ekiple Ankara'ya gideceğiz" dedi. Konuşmasının ardından Üstün ve 15 yaş altı takımı oyuncuları, spor salonundan İzmir yönüne doğru bir süre protesto yürüyüşü gerçekleştirdi.

Öte yandan Bergama Belediyesi'nce Bergama Gençlerbirliği Spor Kulübü'ne deplasman maçlarına gidebilmeleri için verilen araç desteği 5 ay önce kesilmişti. Bergama Gençlerbirliği Spor Kulübü oyuncuları, son 2 deplasman maçına Dikili ve Kınık belediyelerinin tahsis ettiği araçla gitmişti.

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