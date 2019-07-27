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Bergama'da 20 mahalleye 'küçükbaş' giriş-çıkışı yasaklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2019 01:42 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bergama ilçesine bağlı kırsal Yenikent Mahallesi'nde, bir koyun sürüsünde veba olduğu şüphesi üzerine 20 mahalleye 'küçükbaş' giriş-çıkışı yasaklandı.

Cevdet ŞEN/BERGAMA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Bergama ilçesine bağlı kırsal Yenikent Mahallesi'nde, bir koyun sürüsünde veba olduğu şüphesi üzerine 20 mahalleye 'küçükbaş' giriş-çıkışı yasaklandı.
Bergama ilçesine bağlı kırsal Yenikent Mahallesi'nde bir koyun sürüsünde veba hastalığı olduğu şüphesi üzerine Yenikent ile etrafında bulunan Kurfallı, Aşağıkırıklar, Tekkedere, Bozköy, Bozyerler, Cevaplı, Çallıbahçe, Çamköy, Eğrigöl, Karahıdırlı, Sarıdere, Narlıca, Ovacık, Örlemiş, Pınarköy, Sağancı, Süleymanlı, Tepeköy ve Zeytindağ olmak üzere toplam 20 mahallede ikinci bir emre kadar küçükbaş giriş-çıkışları yasaklandı.
Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala alınan bu karar bölgedeki küçükbaş sahipleri ile vatandaşları endişelendirirken, Bergama Tarım Ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, veba tehlikesinin geçinceye kadar Karantina uygulamasının süreceği ve bu sürenin 1 aya kadar uzayabileceği ifade edildi.

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