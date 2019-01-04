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Bergama'da 5 pet şişe getirene 1 file çanta hediye

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 15:16 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bergama ilçesinde, '5 pet şişe getirene 1 file çanta bedava' kampanyası başlatıldı.

Oben ULU BERGAMA (İzmir), (DHA) İZMİR'in Bergama ilçesinde, '5 pet şişe getirene 1 file çanta bedava' kampanyası başlatıldı.

Bergama Belediyesi ve Bergama Ticaret Odası işbirliği ile 'Doğayı Koruma' adı altında hazırlanan proje kapsamındaki kampanya, Cumhuriyet Meydanı'ndan başlatıldı. Duyurusu bir hafta önce sosyal medyadan yapılan kampanya büyük ilgi gördü. Bergama Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından tamamen organik malzemeden üretilen file çantalar için vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Bergama Kültür Merkezi önünde açılan stantta da Bergama Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından üretilen çantalardan dağıtıldı. Kampanya kapsamında 5 pet şişe getirine 1 file hediye edildi. Kampanya çervesinde 1 saat içinde 2 bin file çanta dağıtıldı.

ORGANİK PAZAR FİLELERİ TÜKETİCİYLE BULUŞACAK

Etkinlikle ilgili konuşan CHP'li Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Özellikle son günlerde paralı poşet konusunun gündemde olduğu bir dönemde alternatif bir çözüm öneriyoruz. Organik malzemeden yapılmış pazar fileleri bundan sonra tüketicilerle buluşacak. Kampanyanın sevindirici taraflarından biri de sosyal medyada müthiş ilgi görmesi oldu. Sadece 2 günde binlerce paylaşım aldı. Birçok belediyeden bizi arayanlar ve bilgi isteyenler de oldu. Ankara ve İstanbul'dan arayıp bu işin Türkiye'de yaygınlaşması için destek vermek isteyenler var dedi.

Bergama Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper de, Özellikle çocuklarımızın burada olması ve bu konuda bize destek vermeleri bizi çok mutlu etti. Bizim çocukluğumuzda kullandığımız doğal filelerin tekrar gündeme gelmesi ve bu kadar ilgi görmesi çok sevindirici. Bir taraftan atık toplayıp, bir diğer taraftan doğal malzemeleri kullanmayı teşvik ediyoruz. Ayrıca Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ne de destek oluyoruz dedi.
Bergama Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Tevhide Kaya ise kampayaya destek verenlere teşekkür etti.

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