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Bergama'da 8 hektar fıstık çamı ormanı yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 17:59 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bergama ilçesinde çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile güçlüke söndürülürken, 8 hektar fıstık çamı ormanı kül oldu.

Bergama'da 8 hektar fıstık çamı ormanı yandı

Cevdet ŞEN / BERGAMA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Bergama ilçesinde çıkan yangın havadan ve karadan müdahale ile güçlüke söndürülürken, 8 hektar fıstık çamı ormanı kül oldu.
Bugün saat 12.30 sıralarında Bergama'nın kırsal Kaşıkçı Mahallesi Bozgundere mevkisi'ndeki fıstık çamı ağaçları ile kaplı ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini fark eden çevredekiler, durumu 177 Orman Yangın İhbar Hattı'na bildirdi. Bölgeye, ilk olarak Bergama Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 4 arazöz sevk edildi. Daha sonra takviye olarak İzmir, Manisa, Balıkesir orman müdürlüklerinden toplam 4 yangın söndürme helikopteri 1 dozer ve 20 arazöz ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye araçları da bölgeye sevk edildi. Mahalle sakinleri de kürek ve ellerine geçirdikleri çalılarla alevlere müdahale etti. Havadan ve karadan müdahale ile alevler, 2 saat içinde söndürüldü. İlk belirlemelere göre 8 hektarlık fıstık çamı ormanı alevlerden zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, jandarma soruşturma başlattı.

FOTOĞRAF

Bergama'da 8 hektar fıstık çamı ormanı yandıBergama'da 8 hektar fıstık çamı ormanı yandıBergama'da 8 hektar fıstık çamı ormanı yandıBergama'da 8 hektar fıstık çamı ormanı yandı

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