HABER

Bergama'da CHP itiraz etti, AK Parti'nin oyu yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 10:25 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bergama ilçesinde, AK Parti'nin kazandığı yerel seçimin resmi olmayan sonucuna CHP'nin itirazı üzerine geçersiz oylar yeniden sayıldı.

Bergama'da CHP itiraz etti, AK Parti'nin oyu yükseldi

İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Bergama ilçesinde, AK Parti'nin kazandığı yerel seçimin resmi olmayan sonucuna CHP'nin itirazı üzerine geçersiz oylar yeniden sayıldı. Sayım sonucu AK Parti'ye 35 oy çıkarken, CHP'ye de geçersiz oylardan 22'si yazıldı. Yapılan sayımın ardından sonuç değişmedi.
Bergama'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, AK Parti'li Hakan Koştu, 33 bin 406 oy ile belediye başkanlığına seçildi. CHP'li İdris Yavuzyılmaz da seçimde 32 bin 874 oy aldı. Bunun üzerine CHP, 220 sandıktaki geçersiz oyların yeniden sayılmasını istedi. İl Seçim Kurulu'nca kabul edilen itirazın ardından geçersiz oylar yeniden sayıldı. Sayım sonucu AK Parti'ye 35, CHP'ye ise 22 oy çıktı. Buna göre, AK Parti'nin oyu 33 bin 441'e, CHP'nin oyu da 32 bin 896'ya yükseldi. Belediye meclis üyeliğinde ise AK Parti 31, CHP de 21 meclis üyesi çıkardı.

FOTOĞRAFLI

'Minnoş Gezgin' engelleri yollarda aştı 'Minnoş Gezgin' engelleri yollarda aştı
(Özel) Tezhip sanatı kadınların ellerinde şekilleniyor(Özel) Tezhip sanatı kadınların ellerinde şekilleniyor
Anneden ikinci hayatAnneden ikinci hayat
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

Sakarya'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Sakarya'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

F.Bahçeli yıldız için şok sözler!

F.Bahçeli yıldız için şok sözler!

Çukur'dan hayranlarını şoke edecek bölüm! İki isim veda mı ediyor?

Çukur'dan hayranlarını şoke edecek bölüm! İki isim veda mı ediyor?

Mansur Yavaş'tan mazbata açıklaması

Mansur Yavaş'tan mazbata açıklaması

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları 8 Nisan Pazartesi - Nisan ayı burç yorumları

Ay, Boğa burcunda ilerliyor!

Kocaeli'de büyükbaş hayvan yüklü tır devrildi

Kocaeli'de büyükbaş hayvan yüklü tır devrildi

Sakarya'da korkunç kaza: 30 yaralı

Sakarya'da korkunç kaza: 30 yaralı

İşçi sendikasına kumar operasyonu

İşçi sendikasına kumar operasyonu

Gökyüzünün yeni bekçileri brövelerini taktı

Gökyüzünün yeni bekçileri brövelerini taktı

Mersin'de 29 işçi hastaneye kaldırıldı!

Mersin'de 29 işçi hastaneye kaldırıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.