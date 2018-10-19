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Bergama'da duvar çöktü: 2 ölü (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 19:03 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bergama ilçesinde, bir pamuk deposu ile tekstil atölyesi arasındaki duvarın çökmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, pamuk balyalarının altında kalan 5 kişi yaralandı.

Bergama'da duvar çöktü: 2 ölü (1)

Cevdet ŞEN/BERGAMA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Bergama ilçesinde, bir pamuk deposu ile tekstil atölyesi arasındaki duvarın çökmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, pamuk balyalarının altında kalan 5 kişi yaralandı. Balyaların altından çıkarılarak hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Bergama'da duvar çöktü: 2 ölü (1)

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