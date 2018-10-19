Bergama'da duvar çöktü: 2 ölü, 3 yaralı (3)

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir'in Bergama ilçesinde, pamuk deposu ile tekstil atölyesi arasındaki duvarın çökmesi sonucu 2 işçinin hayatını kaybettiği, pamuk balyalarının altında kalan 3 işçinin yaralandığı olaydan sonra polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında pamuk deposunun 2 ortağı, kepçe operatörü ve tekstil atölyesinin sahibi gözaltına alındı.

