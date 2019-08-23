Bergama'da orman yangını

Cevdet ŞEN / BERGAMA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Bergama ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Bugün saat 18.30 sıralarında, Bergama'nın kırsal Poyracık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 6 helikopter ve 8 arazöz ile yangın söndürme işçileri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin sürdüğü bildirildi.

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