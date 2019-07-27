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Bergama'da veba şüphesiyle 20 mahalleye küçükbaş giriş ve çıkışı yasak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 15:47 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Bergama ilçesine bağlı kırsal Yenikent Mahallesi'nde, bir koyun sürüsünde veba olduğu şüphesi üzerine 20 mahalleye küçükbaş hayvan giriş çıkışı yasaklandı.

Bergama'da veba şüphesiyle 20 mahalleye küçükbaş giriş ve çıkışı yasak

Cevdet ŞEN/BERGAMA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Bergama ilçesine bağlı kırsal Yenikent Mahallesi'nde, bir koyun sürüsünde veba olduğu şüphesi üzerine 20 mahalleye küçükbaş hayvan giriş çıkışı yasaklandı. Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala alınan bu karar nedeniyle mağdur olduklarını belirten besiciler, yetkililerin soruna bir çözüm bulmalarını istedi.
Bergama ilçesine bağlı kırsal Yenikent Mahallesi'nde, Şerif Duymaz'a (40) ait koyun sürüsünde veba hastalığı olduğu şüphesi üzerine, Yenikent ile etrafında bulunan Kurfallı, Aşağıkırıklar, Tekkedere, Bozköy, Bozyerler, Cevaplı, Çallıbahçe, Çamköy, Eğrigöl, Karahıdırlı, Sarıdere, Narlıca, Ovacık, Örlemiş, Pınarköy, Sağancı, Süleymanlı, Tepeköy ve Zeytindağ mahallelerinde ikinci bir emre kadar küçükbaş hayvan giriş çıkışları yasaklandı. Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala alınan bu karar bölgedeki küçükbaş sahipleri ile mahallelileri endişelendirirken, Bergama Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, veba tehlikesi geçinceye kadar Karantina uygulamasının süreceği ve bu sürenin 1 aya kadar uzayabileceğini söyledi.
'MAĞDURUZ, YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYORUZ'
Sürüsünde veba şüphesi olan Şerif Duymaz, "Kurban Bayramı öncesi çok mağdur oldum. Sürümdeki 25 koç telef oldu. Vebadan şüpheleniliyor. Sürümün içerisinde kurbanlık olan hayvanlarım da var. Ancak, karantinaya alındı. Bir senedir bu hayvanları kurbanda satmak için besliyorduk. Hayvanları beslemek için borçlanarak aldığım yemlerin parasını nasıl ödeyeceğim? Mağdur durumdayım. Şu an karantinada 90 kurbanlık hayvanım var. Civar mahallelerde de benzer durum var. Yetkililerden bu soruna bir çözüm bulmalarını bekliyoruz" dedi.
'TELEF OLANLAR DIŞARIDAN UCUZ DİYE GETİRİLEN HAYVANLAR' İDDİASI
Karantina kararı nedeniyle mağdur olan Yenikent Mahallesi'ndeki besicilerden Orhan Zeytin de "30 kurbanlık koçum var. Hepsi de son derece sağlıklı. Gerekirse veteriner kontrolü yapılsın. Hastalık varsa zaten biz bunları satmayız. Şerif Duymaz'ın telef olan 25 hayvanı, ucuz olduğu için dışarıdan getirilen hayvanlar. Bunun suçlusu biz miyiz" diye konuştu. Eşi ve 2 çocuğunun geçimini kurbanlık satışından elde ettiği aralarla sağladığına dikkati çeken Zeytin, "Mağduriyetimizin bir an evvel giderilmesini bekliyoruz" dedi.

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Bergama'da veba şüphesiyle 20 mahalleye küçükbaş giriş ve çıkışı yasakBergama'da veba şüphesiyle 20 mahalleye küçükbaş giriş ve çıkışı yasak

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