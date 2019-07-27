Bergama'da veba şüphesiyle 20 mahalleye küçükbaş giriş ve çıkışı yasak

Cevdet ŞEN/BERGAMA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Bergama ilçesine bağlı kırsal Yenikent Mahallesi'nde, bir koyun sürüsünde veba olduğu şüphesi üzerine 20 mahalleye küçükbaş hayvan giriş çıkışı yasaklandı. Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala alınan bu karar nedeniyle mağdur olduklarını belirten besiciler, yetkililerin soruna bir çözüm bulmalarını istedi.

Bergama ilçesine bağlı kırsal Yenikent Mahallesi'nde, Şerif Duymaz'a (40) ait koyun sürüsünde veba hastalığı olduğu şüphesi üzerine, Yenikent ile etrafında bulunan Kurfallı, Aşağıkırıklar, Tekkedere, Bozköy, Bozyerler, Cevaplı, Çallıbahçe, Çamköy, Eğrigöl, Karahıdırlı, Sarıdere, Narlıca, Ovacık, Örlemiş, Pınarköy, Sağancı, Süleymanlı, Tepeköy ve Zeytindağ mahallelerinde ikinci bir emre kadar küçükbaş hayvan giriş çıkışları yasaklandı. Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala alınan bu karar bölgedeki küçükbaş sahipleri ile mahallelileri endişelendirirken, Bergama Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, veba tehlikesi geçinceye kadar Karantina uygulamasının süreceği ve bu sürenin 1 aya kadar uzayabileceğini söyledi.