HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bergama’daki orman yangının failleri tutuklandı

Bergama’daki orman yangının failleri tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 14:04 | Son Güncelleme

İzmir İl Jandarma Komutanlığınca 29 Eylül tarihinde Bergama ilçesi Seklik Mahallesi’nde meydana gelen orman yangını ile ilgili gözaltına alınan 4 şahıs, "kasten orman yakmak, hırsızlık, mala zarar vermek ve uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından tutuklandı.İzmir İl Jandarma Komutanlığı, 29 Eylül tarihinde Bergama ilçesi Seklik Mahallesi’nde meydana gelen orman yangını ile ilgili olay yerinde yapılan detaylı inceleme ve görgü tanıklarının bilgisine başvurulması sonucu olay günü şüpheli bir araç görüldüğü ve şahısların hızla olay yerinden kaçtıkları bilgisine ulaştı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığınca 29 Eylül tarihinde Bergama ilçesi Seklik Mahallesi’nde meydana gelen orman yangını ile ilgili gözaltına alınan 4 şahıs, "kasten orman yakmak, hırsızlık, mala zarar vermek ve uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından tutuklandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı, 29 Eylül tarihinde Bergama ilçesi Seklik Mahallesi’nde meydana gelen orman yangını ile ilgili olay yerinde yapılan detaylı inceleme ve görgü tanıklarının bilgisine başvurulması sonucu olay günü şüpheli bir araç görüldüğü ve şahısların hızla olay yerinden kaçtıkları bilgisine ulaştı. Bu kapsamda Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince olay yerinde geniş çaplı arama faaliyeti gerçekleştirilerek, şüpheli 2 şahıs yakalandı. Yapılan ilk mülakatta şüpheli 2 şahsın daha olduğu bilgisi alınırken, diğer şüphelilerin kaçtıkları aracın plakası tespit edildi. Diğer 2 şüpheli de Manisa İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında yakalandı. Kaçan şüphelilerin kullandıkları araçta yapılan aramada, 30 kilogram çam fıstık kozalağı, ucu yanmış bir bıçak, yangın alanından alınmış ve kısmen yanmış bir arı kovanı ile germe teli tespit edilerek muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan E.B., İ.B., B.C. ve M.U., Bergama Sulh ve Ceza Mahkemesince "kasten orman yakmak, hırsızlık, mala zarar vermek ve uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından tutuklanarak Bergama Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Bergama’da meydana gelen orman yangınında 26 dönüm tapulu arazi, 4 dönüm orman arazisi olmak üzere 30 dönüm alan yanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
150'den fazla çocuğun babası: Pandemi beni yavaşlatmadı! 150'den fazla çocuğun babası: Pandemi beni yavaşlatmadı!
AYM'den CHP'nin başvurusuna retAYM'den CHP'nin başvurusuna ret
Azerbaycan'daki kısmi seferberlik nedir?Azerbaycan'daki kısmi seferberlik nedir?
1/
En Çok Okunan Haberler
Bir şok daha! Esra Erol'un ekibi panikte
Bir şok daha! Esra Erol'un ekibi panikte
İlk konukları belli oldu
İlk konukları belli oldu
Evinde otururken fark ettiği hırsızlara ateş açtı
Evinde otururken fark ettiği hırsızlara ateş açtı
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom!
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom!
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
Lüks restoranda buluşan iş adamları birbirine girdi
Lüks restoranda buluşan iş adamları birbirine girdi
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Kısıtlama gelebilir
Yüz yüze eğitimle ilgili flaş açıklama: Kısıtlama gelebilir
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Diğer Haberler
Ayşenur Arslan ifadeye çağrıldı
Ayşenur Arslan ifadeye çağrıldı
Sevgilisini öldüren kadın ifadesi ortaya çıktı: O beni öldürecekti!
Sevgilisini öldüren kadın ifadesi ortaya çıktı
Sarıyer'de koca dehşeti! Sığındığı baba evine aracıyla çarptı
Sarıyer'de koca dehşeti! Sığındığı baba evine aracıyla çarptı
Muğla'da hareketli anlar! Eğlence mekanına alınmayan polis havaya ateş açtı
Eğlence mekanına alınmayan polis dehşet saçtı
AFAD duyurdu: Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Muğla'da deprem
Dalgalar arasında dehşeti yaşadı, duvara tırmanarak kurtuldu
Dalgalar arasında dehşeti yaşadı, duvara tırmanarak kurtuldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.