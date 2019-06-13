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Bergama'daki yasağa piknikli protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 13:04 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bergama ilçesindeki Kleopatra Güzellik Ilıcası Tesisleri'nde alkol tüketiminin yasaklanması ve çalışanlara mobbing uygulandığı iddiaları üzerine piknikli basın açıklaması yapıldı.

Bergama'daki yasağa piknikli protesto

Oben ULU/BERGAMA (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Bergama ilçesindeki Kleopatra Güzellik Ilıcası Tesisleri'nde alkol tüketiminin yasaklanması ve çalışanlara mobbing uygulandığı iddiaları üzerine piknikli basın açıklaması yapıldı. Açıklamanın ardından aileler, çocuklarıyla birlikte tesisteki piknik alanında çay demleyip, mangal yaktı.
Bergama Belediyesi, ilk olarak Tüm Yerel-Sen ve Tüm Bel-Sen üyesi kamu emekçilerine sendika değiştirmeleri yönünde baskı yapıldığı ve çalışanlara mobbing iddiaları ile gündeme geldi. Ardından Bergama Kleopatra Güzellik Ilıca Tesisleri'nde alkol satışı ve tüketimi yasaklandı. Özellikle de tesislerde bulunan restoranın yanı sıra Bergamalıların ilgi gösterdiği piknik yerine gelenlerin çantalarında güvenlik tarafından alkol araması yapıldığı iddiasına ilçe sakinleri, sosyal medyadan tepki gösterdi. Bunun üzerine Bergama Demokrasi Platformu üyeleri, tesislere giderek, piknikli basın açıklaması yaptı.
ZEYBEKCİ'NİN SÖZÜ PANKART YAPILDI
Basın açıklamasına katılanlar, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Nihat Zeybekci'nin yerel seçim öncesindeki "Belediye tesislerinde alkolü niye yasaklayalım?" sözünün yazılı olduğu pankartı açtı. 'Yasak olan yerde turizm olmaz', 'Yaşam alanıma dokunma', 'Ilıca halkındır, halkın malı özelleştirilemez', 'Yasak değil hizmet istiyoruz', 'Dayatmaya karşı dayanışma', 'Koltuğu aldın özgürlüğümüzü değil', 'Belediye çalışanları yalnız değildir', 'Belediyede mobbinge hayır' ve 'Dünya mirasına dokunma' yazılı dövizler de taşındı.
Bergama Demokrasi Platformu Dönem Sözcüsü Sevilay Parlas tarafından okunan basın açıklamasında ise "Bergama Belediyesi'nde yönetimin mazbatayı almasıyla birlikte çalışanlara özellikle de belediyede örgütlü ve yetkili sendika üyelerine baskı başladı. Sosyal demokrat, ilerici, Alevi kimlikleriyle bilinen çalışanların görev yerleri değiştirildi" denildi.
Basın açıklaması şöyle sürdürüldü:
"Ramazan Bayramı sonrası belediyenin sosyal tesisinde ve piknik alanında alkollü içecek satışı ve kullanımı yasaklandı. Bu yasaklama Kleopatra Güzellik Ilıcası girişine kocaman bir pankart asılarak ilan edildi. 10 yıla yakın süredir Ilıca'da özellikle alt gelir seviyesindeki vatandaşların düşük maliyetlerle ve aile ortamında huzurluca yemeğini yediği, pikniğini yaptığı, alkollü içecek kullananların ya da kullanmayanların birbirlerine herhangi bir olumsuz müdahalesi olmadan vakit geçirdiği, özgürlük ve huzur dolu bir mekandı. Tesis sadece Bergama halkının değil Bergama'ya gelen yerli ve yabancı turistlerin de sıklıkla kullandığı bir yerdi. Belediye yönetimi attığı son adımla halkın yaşam tarzına doğrudan müdahale ederek alkol içme ve satma yasağı getirildi. Belediye için bir gelir kaynağı, halk içinse ailesi ve dostlarıyla hoş vakit geçirdiği bir tesis olan Ilıca'nın özelleştirileceğinin konuşulduğu şu günlerde alkol yasağının getirilmesi, halkın aklında bir dizi soru işareti doğurmuştur."
Basın açıklamasının ardından aileler, çocukları ile birlikte piknik alanında çay demleyip, mangal yaktı.

FOTOĞRAFLI

Bergama'daki yasağa piknikli protestoBergama'daki yasağa piknikli protestoBergama'daki yasağa piknikli protestoBergama'daki yasağa piknikli protesto

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