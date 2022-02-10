Bergen filminin Halis Serbest'i Erdal Beşikçioğlu'nun sır gibi sakladığı kızına bakın! Güzelliğiyle dikkat çekti

Behzat Ç., Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku, Kurtlar Vadisi Filistin ve Acı Kiraz gibi güçlü yapımlarda kamera karşısına geçen ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun gözlerden uzak bir yaşam süren kızı Derin Beşikçioğlu'na bakın!

1970 yılında Ankara'da dünyaya gelen Erdal Beşikçioğlu; ilk, orta ve liseyi İzmir'de okudu.

Hacettepe Üniversites Devlet Konservatuvarı'na girmeye hak kazanan Beşikçioğlu, sayısız tiyatro oyununda sahneye çıktı.

Halen Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev yapan Erdal Beşikçioğlu, bir dönem Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda müdürlük yapmıştı.

Şimdilerde Bergen filmiyle sinemaya dönen Erdal Beşikçioğlu, özel hayatını gözlerden uzak bir şekilde yaşamaya gayret ediyor.

Erdal Beşikçioğlu, 1991 yılında Elvin Beşikçioğlu ile dünyaevine girdi. Çiftin, Derin ve Ömer adını verdikleri iki çocukları dünyaya geldi.

Gözlerden uzak bir yaşam süren Derin Beşikçioğlu, duru güzelliğiyle dikkat çekti.

21 yaşındaki Derin Beşikçioğlu, babasının izinden giderek sanata yöneldi.

Fransa'nın saygın okullarından Strazbourg Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi alan Derin Beşikçioğlu, hayatını tiyatroya adadı.



