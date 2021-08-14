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Bergen'i canlandıracak oyuncu Farah Zeynep Abdullah oldu

14.08.2021 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bergen’in hayatının anlatılacağı filmde Bergen’i canlandıracak olan oyuncu belli oldu. Serenay Sarıkaya'nın ayrılığının ardından beklenen yapımda Farah Zeynep Abdullah ile anlaşıldığı iddia edildi.

Bergen'i canlandıracak oyuncu Farah Zeynep Abdullah oldu

Serenay Sarıkaya, salgın nedeniyle çekimlerine başlanamayan "Bergen" filminden ayrıldığını açıklamıştı.

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Bergen’in hayatının anlatılacağı filmde Bergen’i canlandıracak olan oyuncu belli oldu. Son olarak Masumlar Apartmanı'nda İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah, Bergen'i canlandıracak.

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1989’da kocası Halis Serbes tarafından öldürülen Bergen’in hayatını konu alan filmin hazırlığı 3 yıldır devam ediyor. Çeşitli sebeplerden dolayı 4 kez ertelenen filmin çekimlerine 20 Eylül 2021'de başlanacak.

Bergen’in ailesi de “Filmi sabırsızlıkla bekliyoruz. Senaryoyu okuduk, her şeyi onayladık” dedi.


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Bergen Farah Zeynep Abdullah
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