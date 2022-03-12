Halis Serbest, arabesk müziğin sevilen isimlerinden biri olan Bergen'in acılarla dolu yaşamını anlatan biyografi filmi 'Bergen' sebebiyle gündemden düşmüyor. Bir döneme damga vuran yıldız ismin acı dolu hayat hikayesini anlatan film, yıldız oyuncu kadrosuyla öne çıkıyor. Yalnızca ilk üç günde 718 bin 43 seyirci tarafından izlenen filme izleyicinin gösterdiği ilgi büyük. Öte yandan Bergen'in eşi Halis Serbest kimdir? Şu an nerede? Hapiste mi? Yaşıyor mu? Halis Serbest Bergen'i neden öldürdü? Kaç yıl ceza aldı? Şimdi ne yapıyor? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

BERGEN'İN ESKİ EŞİ HALİS SERBEST KİMDİR?

Halis Serbest "Sen Affetsen Ben Affetmem" ve "Acıların kadını" gibi şarkılarla bir döneme damga vuran ünlü arabesk şarkıcısı Bergen'in kocasıydı. Halis Serbes İzmir'de konser verdiği esnada Bergen'in yüzüne kezzap attırmıştır. Bu nedenle Bergen'in bir gözünü kaybetmesine neden olan Halis Serbes, 14 Ağustos 1989 tarihinde Bergen'i Adana'da sıktığı 6 kurşunla öldürmüştür.

HALİS SERBEST HAPİSTE Mİ?

Bergen'in öldüren Halis Serbest cinayetten 12 yıl ceza almış olsa da bu cezanın 7 ayını yatarak tahliye olmuştur.

HALİS SERBEST YAŞIYOR MU?

Acılarla dolu bir geçmişi olan ve hazin bir sonla hayatını kaybeden arabesk şarkıcısı Bergen'ni öldüren Halis Serbest şu anda Adana'da yaşıyor.

HALİS SERBEST BERGEN'İ NEDEN ÖLDÜRDÜ?

Halis Serbest o dönem gazinolarda şarkıcılık yapan Bergen’den ailesine yakışmadığını söyleyerek mesleğini bırakmasını istedi. Bergen bu durumu kabul etsede meslek aşı gereği sahnelere geri döndü. Bunun üzerine Hali Serbest, Bergen'i boşamak istedi. Bergen sahnelere dönünce yüzüne kezzap attıran Serbest, şarkıcının 2 gözünü kaybetmesine sebep oldu. Bergen'in sol gözü, daha sonra görme yetisini tekrar kazandı. Bergen, bu olaydan sonra saçlarını hep sağ gözünün üzerine doğru kapatmak durumunda kaldı. Bu olay sonrası iki ay boyunca firari olarak yaşayan Halis Serbest, daha sonra yakalanarak cezaevine girdi. Halis Serbest 1989'da Bergen'i öldürdü.

HALİS SERBEST KAÇ YIL CEZA ALDI?

Halis Serbest 1982'de Bergen'in yüzüne Halis Serbest’in azmettirmesiyle kezzap atıldı. Bu olayın ardından iki ay boyunca firari olarak yaşadı ve daha sonra yakalanarak cezaevine girdi. Tarihler 1985'i gösterdiğinde Bergen, Adana Pozantı’da 14 Ağustos 1989 tarihinde boşandığı eşi Halis Serbest tarafından kurşunlanarak, 30 yaşında öldürüldü.

BERGEN KİMDİR?

Bergen'in asıl ismi Belgin Sarılmışer'dir.

Bergen, 16 Temmuz 1960'da Mersin'de dünyaya geldi. Henüz 6 yaşındayken, annesi Sebahat Çakır ile babasının boşanması sonucu, 1966'da annesiyle Ankara'ya yerleşti.

Yenimahalle Yunus Emre İlkokulu'ndan sonra Ankara Devlet Konservatuarı Piyano bölümünü girdi ama maddi sıkıntılar nedeniyle ayrılıp yaşını büyülterek bir süre PTT'de çalıştı.

1977'de eğlenmek için gittiği gece kulübünde arkadaşlarının ısrarıyla sahneye çıkarak 'Batsın Bu Dünya'yı seslendirdi ve kulübün sahibi İlhan Feyman'dan teklif alarak, sahnelere adım attı.

Sahne adını, Norveç'in Bergen şehrinden etkilendiği için Bergen olarak belirleyen sanatçı, Feyman Gece Kulübü'nde Grup Lokomotif orkestrası ile birlikte Türk Sanat Müziği, Türk Hafif Müziği ve dönemin modası olan arajmanlardan oluşan repertuarlarla sahne aldı.

Ankara'dan sonra iş için Adana'ya giden Bergen, burada Halis Serbes'le tanıştı ve bir yıl sonra da evlendi. 1982 yılında Atlas Plak'tan ilk longplayı olan 'Şikâyetim Var'ı çıkardı. Sanat yaşamındaki çıkışı devam ederken kocasının şiddet göstermesine dayanamayan Bergen, birçok kez eşinden kaçtı.

Ekim 1982'de İzmir'de çalışırken kocasının azmettirmesiyle yüzüne kezzap atıldı. Bu saldırıda tek gözünü kaybeden ve vücudun büyük bir kısmı yanan Bergen, tedavi sonrası Kibariye'yi meşhur eden 'Kimbilir' şarkısının bestecisi Cengiz Özşeker tarafından ikna edilip sahneye çıkarıldı.

İstanbul müzik piyasasındaki ilk profesyonel longplayi olan "İnsan Severse"yi Burhan Bayar'ın müzik yönetmenliğinde çıkaran sanatçı 1986 yılının sonlarına doğru yaptığı "Acıların Kadını" ile şöhrete kavuştu.

Plak şirketi tarafından Nisan 1987'de "1986 yılı Albümü En Çok Satan Arabesk Kadın Sanatçı" unvanıyla Altın Plak ve Altın Kaset'le ödüllendirildi.

Aynı yıl Ülkü Erakalın'ın senaryosu ve yönetmenliğiyle "Acıların Kadını" filminde Yalçın Gülhan, Asuman Arsan ve Meral Niron'la kamera karşısına geçti. Büyük bir hayran kitlesi edinen Bergen, konser için gittiği Adana'da uğradığı bıçaklı saldırıdan son anda kurtuldu.

Bir dönem sanatçı, büyük ustalar Selami Şahin, Özer Şenay ve Cengiz Tekin'in yönetmenliklerinde sırasıyla "Onu da Yak Tanrım", "Sevgimin Bedeli" ve "İstemiyorum" albümlerini çıkardı.

Nisan 1989'da kocasından da resmen boşanan Bergen, Haziran 1989'da sahnelere dönüşünü, hayattayken ki son albümü olan "Yıllar Affetmez" ile yaptı.

Yoğun bir ilgiyle karşılanan albümün tanıtım turnelerine başlayan sanatçı 14 Ağustos 1989'u 15 Ağustos'a bağlayan gece Adana Pozantı'da boşandığı eşi Serbes tarafından kurşunlanarak öldürüldü. Sanatçının cenazesi memleketi Mersin'de defnedildi.

Yurt içinde ve dışında konserler veren sanatçı, kısa ömrüne 5 longplay, 11 kaset, 129 şarkı ve bir film sığdırmayı başardı. Farklı ve güçlü sesiyle arabesk dünyasında iz bırakan Bergen'in vefatının ardından, 1990'da "Giden Gençliğim" albümü yayınlandı ve albüm ilk çıktığı gün tükendi.

Pek çok arabesk ve nostalji konseptli albümlerin yanı sıra Bergen'in şarkıları Ceylan Ertem, Ebru Yaşar, Emrah, Funda Arar, Muazzez Ersoy ve Işın Karaca tarafından da yorumlandı.

Bergen'in albümleri:

1982 - Şikayetim Var LP (1986'da MC olarak yeniden basıldı.)

1983 - Kardeşiz Kader LP (1985 ve 1990'de MC olarak yeniden basıldı.)

1985 - İnsan Severse LP, MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)

1986 - Acıların Kadını LP, MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)

1987 - Onu da Yak Tanrım LP, MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)

1988 - Sevgimin Bedeli MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)

1988 - İstemiyorum LP, MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)

1989 - Yıllar Affetmez (Aslen son albümü) MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)

1990 - Giden Gençliğim MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)

1990 - Garibin Çilesi Mezarda Biter MC (1999'da CD olarak yeniden basıldı.)

1991 - Son Ağlayışım MC, CD

BERGEN FİLMİ KONUSU NEDİR?

“Acıların Kadını” olarak anılmakta olan ve önce yüzüne kezzap atılan ve sonrasında öldürülen Bergen’in acı dolu hayatı filmde beyaz perdeye aktarıldı.

Bergen, 16 Temmuz 1959'da Mersin'de dünyaya gelmişti. Sahne adını, Norveç'in "Bergen" şehrinden etkilendiği için Bergen olarak belirleyen sanatçı, geride unutulmaz şarkılar bırakmıştır.

BERGEN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Önce yüzüne kezzap atılan ve sonrasında öldürülen Bergen’in acı dolu hayatını işleyen filmde Bergen’i Farah Zeynep Abdullah canlandırdı.

Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran’ın başrolleri paylaştığı filmde, aynı zamanda Ali Seçkiner Alıcı, Nergis Öztürk, Şebnem Sönmez, Ahmet Kayakesen, Nurcan Eren, Suzan Kardeş ve Arif Pişkin gibi ünlü oyuncular yer alıyor.

