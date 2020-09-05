Bergen'in mezarının kafes içinde olma nedeni yürekleri yaktı

Türk müzik tarihine "Acıların Kadını" lakabıyla damga vurmuş taçsız kraliçesi Bergen'in mezarını kafes içinde görenler ilk başta anlam veremeseler de altında yatan nedeni öğrendiklerinde bir kez daha üzüntü yaşıyorlar. Bu paylaşımla tekrar gündeme gelen konu birçok takipçinin dikkatini çekti. Bu kafesin sebebi, hikayesinin sonunda yer alan katili olan kocasının son sözlerinde saklı. İddiaya göre, kocası Halis Serbest, Bergen'i vurduktan sonra "Seni mezarında bile rahat bırakmayacağım" demesiydi. Ve Bergen'in annesi mezarını saran kocaman bir kafes yaptırdı.

Bergen kimdir?

'Acıların Kadını' olarak tanınan Bergen, uğruna hayatını adadığı Halis Serbest tarafından öldürüldü. Asıl adı Belgin Sarılmışer olan, bilinen adıyla Bergen Türk arabesk- fantezi şarkıcısı. 14 Ağustos 1989 tarihinde Adana'nın Pozantı ilçesinde hayatını kaybetti. Bergen 7 yaşındayken, anne ve babasının boşanması neticesinde annesi Sebahat Çakır'la 1966 yılında Ankara'ya taşındılar.

Yenimahalle Yunus Emre İlkokulu'nu bitirdikten sonra Ankara Devlet Konservatuarı Piyano bölümüne girdi ama maddi sıkıntılar nedeniyle ayrılıp yaşını büyülterek bir süre 1976 yılında PTT'de memur olarak çalıştı. Bu dönemde yaşadığı bir aşk hadisesi yüzünden PTT'deki işini de bırakmak zorunda kaldı.

1977 yılında dayısının oğlu Göksel Sarılmışer ile Mersin'de evlendi, 4 yıl evli kaldı. 1981 yılında boşandı. Boşandığında çocuğunu kocası alıp birlikte Hollanda'ya gitti.

Ankara'dan sonra iş için 1981 yılında Adana'ya giden Bergen, burada Halis Serbest'le tanıştı ve bir yıl sonra da 1982 yılında evlendi. Aslında mafyalaşmış müzik piyasasının Bergen'i elinde tutmak adına Halil Serbest isimli bu şahsı kullanarak düzmece bir karı-koca senaryosu uyduruldu, resmiyette hiç evlenmedi.

1982 yılında Atlas Plak'tan ilk longplayı olan "Şikâyetim Var"ı çıkardı. Kocasından şiddet görmeye dayanamayan Bergen, birçok kez eşinden kaçtı. Ekim 1982'de İzmir'de çalışırken sahnede kocasının azmettirmesiyle yüzüne kezzap atıldı. 31 Ekim 1982'de İzmir Alsancak'taki New York Gece Kulübünde çalıştığı sırada kocası tarafından yüzüne attırılan bir kova dolusu kezzap sonucu iki gözünü de kaybetti. Vücudun büyük bir kısmı da yandı. Daha sonra sol gözü görme yetisi kazandı. Sağ gözünün hasarı yüzünden saçlarını sağ gözünün üzerine atmasıyla yeni imaj kazanan Bergen bu haliyle bile çok sevildi.

Haziran 1989'da sahnelere tekrar çıkmaya başladı. Bu arada "Yıllar Affetmez" adlı albümünü yaptı. Albümün tanıtım turnelerinde Adana Pozantı'dayken 14 Ağustos 1989 tarihinde boşandığı eşi Halis Serbest tarafından kurşunlanarak 30 yaşında öldürüldü. Memleketi Mersin'e gömüldü.