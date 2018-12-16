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Bergen'in katilinin eski gelini, fuhuş operasyonunda yakalanıp tutuklanmış

YAŞAM HABERLERİ  | 16.12.2018 12:54 | Son Güncelleme

ESKİ eşi şarkıcı Bergen'i 1989 yılında tabancayla vurarak öldüren, 11 Nisan 2018'de 'erkek çocuklarına cinsel istismar'dan tutuklanan Halis Serbest'in eski gelini Mediha Ü.'nün (35), Adana'da 7 ay önce yapılan fuhuş operasyonunda gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Bergen'in katilinin eski gelini, fuhuş operasyonunda yakalanıp tutuklanmış

Nuri PİR/ADANA, (DHA) - ESKİ eşi şarkıcı Bergen'i 1989 yılında tabancayla vurarak öldüren, 11 Nisan 2018'de 'erkek çocuklarına cinsel istismar'dan tutuklanan Halis Serbest'in eski gelini Mediha Ü.'nün (35), Adana'da 7 ay önce yapılan fuhuş operasyonunda gözaltına alındığı ortaya çıktı. Mediha Ü.'nün, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ile Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 4 Mayıs'ta Kozan'da düzenlediği fuhuş operasyonunda, yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları, fuhşa yer temin ettikleri ve aracı oldukları öne sürülen, 2'si kadın 18 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Cezaevine gönderilen kadınlardan Mediha Ü.'nün, 1982 yılında şarkıcı Bergen'in yüzüne kezzap attıran, 1989'da tabancayla vurarak öldüren, 11 Nisan 2018'de ise 'erkek çocuklarına cinsel istismar' suçundan tutuklanan Halis Serbest'in oğlu E.S.'nin, operasyondan kısa süre önce, 27 Mart 2018'de boşandığı eski eşi olduğu ortaya çıktı. Mediha Ü.'nün, daha önce bir suç nedeniyle girdiği cezaevinde tanıştığı çaresiz kadınlara hapisten çıktıktan sonra fuhuş yaptırdığı belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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