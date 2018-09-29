Berger, Büyükada Rum Yetimhanesi'ni ziyaret etti

Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise ikinci en büyük ahşap yapısı olarak kabul edilen yetimhane bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Büyükelçi Berger, Avrupa Kültürel Miras yılı kapsamında Türkiye’nin çeşitli yerlerinde kültürel miras noktalarını ziyaret ettiğini belirterek, Büyükada'ya ilk defa geldiğini söyledi.

Ziyaretini Avrupa Kültürel Miras yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştiren Büyükelçi Berger, Belediye Başkanı Atilla Aytaç ile birlikte Prens Adaları'nın en büyüğü olan İstanbul açıklarındaki Büyükada'nın tarihi yerlerini gezdikten sonra Büyükada Rum Ortodoks Yetimhanesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

"Burada sivil toplumun çok güçlü olduğunu gördük. Buradaki kültürel zenginliği canlı tutmaya çalışıyorlar. Bugün çok önemli bir yerdeyiz. Avrupa Bizim Derneği tarafından ‘7 en çok tehlike altında olan yer’ programına dahil edilen yetimhanedeyiz. Burası önemli bir yer ve umuyorum ki restore edilerek Türkiye’nin diğer önemli kültürel miras alanlarına eklenebilir. Gerçekten Türkiye’de yakın zamanda restore edilmiş oldukça büyüleyici, etkileyici yerler gözlemledim ve burada da burayı aktif tutmaya çalışan çok güçlü bir sivil toplum var. Kendilerine çok başarılar diliyorum."

Büyükelçi Berger, "Yetimhanenin restorasyonu konusunda AB'nin desteği olacak mı?" sorusuna "Elimizden gelen desteği verebilecek miyiz? Bunun için çalışıyoruz. Buraya ilk gelişim, ilk ziyaretim. Burayla ilgili bir konferansımız olacak. Burayla ilgili planları detaylı dinleyeceğiz. Burayla ilgili neler yapılabilir? Ondan sonra değerlendirilebilir." cevabını verdi.

Adalar Belediye Başkanı Atilla Aytaç ise ziyaretten memnun kaldıklarını, buranın kurtarılması gerektiğini belirterek gerekli desteği beklediklerini sözlerine ekledi.

Büyükelçi Berger, Büyükada Rum Ortodoks Yetimhanesi ile ilgili düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantısı’na da katıldı.

