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Berger, Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası konserine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 20:30 | Son Güncelleme

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, İngiliz Purcell Genç Müzisyenler Okulu ve Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nın Adalar Çocuk Orkestrası’na destek için Heybeliada'da verdiği konseri dinledi

İSTANBUL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, İngiliz Purcell Genç Müzisyenler Okulu ve Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nın Adalar Çocuk Orkestrası’na destek için Heybeliada'da verdiği konsere katıldı.

İngiliz Şef Dr. James Ross yönetimindeki İngiliz Purcell Genç Müzisyenler Okulu ve ünlü şef Cem Mansur yönetimindeki Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, Adalar Çocuk Orkestrası için Büyükada’da üç gün sürecek bir kamp düzenledi.

Büyükelçi Christian Berger ve eşi Marilena Berger, gün içerisinde Büyükada’da gerçekleştirdikleri temasların ardından dünyanın pek çok yerinden gelen genç öğrencilerin katıldıkları müzik kampı kapsamında Heybeliada'da verdikleri klasik müzik konserini dinledi.

Konser öncesinde AB Delegasyonu heyeti, Heybeliada Ruhban Okulu’nu ve kütüphanesini ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı. Büyükelçi Berger sınıflarda da incelemelerde bulundu.

Büyükelçi Berger konser başlamadan önce genç müzisyenlerin yetişmesini amaçlayan projenin gerçekleşmesinde katkısı olan Adalar Kent Konseyi, Kartal ve Adalar belediyelerine ev sahiplikleri ve misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Müzik kampı 28 Eylül’de başladı ve üç gün boyunca devam edecek.

Purcell Genç Müzisyenler Okulu ve Türkiye Gençlik Filarmonu Orkestrası müzik kampı sırasında Heybeliada Ruhban Okulu’nda verdikleri konserin ardından yarın da Anadolu Kulübü’nde sahneye çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
AB Delegasyonu Büyükelçi Christian Berger

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