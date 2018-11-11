Bergüzal Korel makyajsız haliyle beğeni topladı

10 Kasım günü uçakta paylaşım yapan oyuncu Bergüzal Korel doğal haliyle hayranlarından tam not aldı. Korel paylaşımına "Saat tam 09:05’te sadece thy kabin görevlilerinden bir kısmı, Ali ve ben gökyüzünde bir dakika durduk ve atamızı selamladık" diyerek paylaştığı kareyle gönülleri fethetti.

Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları

1 / 127 Son olarak Vatanım Sensin'de rol alan Bergüzar Korel uçaktan paylaştığı bir fotoğrafla yine hayranlarını mest etti.

2 / 127 Uçaktan paylaştığı fotoğrafta Korel'in doğal hali takipçilerinden tam puan aldı.

3 / 127 Saç kesimi sayesinde genç gösterdiğini söyleyen ve çevresindekilerin kendisine "28 yaşında gösterdiğimi söyleyen bile oldu” diyen güzel oyuncu yine makyajsız haliyle beğeni topladı.

4 / 127 Her zaman bakımlı haliyle dikkat çeken Burcu Esmersoy kuaför öncesi yakalandı.

5 / 127 İşte Esmersoy'un o hali

6 / 127 Hande Subaşı da makyajsız ünlüler kervanına katıldı. Ünlü isim cildinden memnun olmadığını ifade etti ve en doğal halini paylaştı.

7 / 127 Subaşı, sıfır makyaj fotoğrafını "Sanki cildimin biraz ilgiye ihtiyacı var" notu ile paylaştı.

8 / 127 Oyuncuyu kimse tanıyamadı. Burcu Biricik ''İş dışında sıfır makyaj dolaşıyorum. Bu halim beni daha mutlu ediyor'' dedi.

9 / 127 Birlikte tatil yapan oyuncu Hazal Kaya ve Songül Öden tatilde çekilen makyajsız karelerini sosyal medyadan yayınladı.

10 / 127 Güzel oyuncunun sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğrafı büyük ilgi gördü.

11 / 127 Takipçileri Türkay'a 'her halinle çok güzelsin, Makyaja gerek yok' yorumunda bulundu.

12 / 127 Denizin ve güneşin tadını çıkaran Tandoğan, modaya uydu ve sıfır makyaj halini Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

13 / 127 Güven sıfır makyaj fotoğrafını "hiçbir şeysiz" notu ile paylaştı...

14 / 127 Ünlü isimlerin makyajsız poz verme modasına Ziynet Sali de dahil oldu! Ziynet Sali; “Makyajsız selfie, iyi geceler” notuyla paylaştığı fotoğrafıyla büyük beğeni topladı.

15 / 127 Sevgilisi Birkan Sokullu ile tatilde olan Berrak Tüzünataç'dan makyajsız fotoğrafını paylaştı. Sevgilisi Birkan Sokullu ile tatilde olan Berrak Tüzünataç'dan makyajsız fotoğrafını paylaştı.

16 / 127 ‘Kadın’ dizisinin başrol oyuncusu Özge Özpirinçci, önceki gün organik ürünler satan bir dükkandan çıkarken görüntülendi. Doğal ekmek ve yumurta alan oyuncu, kahvaltı sonrası sevgilisi Burak Yamantürk ile soluğu Bebek Kahve’de aldı. Özpirinçci’nin beyazlayan saçları ve yorgun hali gözlerden kaçmadı.

17 / 127 Oyuncu Pınar Altuğ tatilde çekildiği makyajsız fotoğrafını 'Tbt gibi ama bugunden bir fotograf 25 yillik arkadaslarim ve kizim. Cooookkkk kiymetli' notuyla paylaştı.

18 / 127 Oyuncu Hatice Şendil Instagram hesabından makyajsız fotoğraflarını paylaştı. Şendil fotoğraflarının altına "Güneşli günlerde makyaja ihtiyaç yok" notunu düştü.

19 / 127 SIFIR MAKYAJ FAHRİYE Güzel oyuncu Fahriye Evcen'in yanak dolgusu yaptırdığı iddia edilmişti. Evcen bu iddialara Instagram hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi. Oyuncu, makyajsız fotoğrafını hayranlarıyla paylaştı.

20 / 127 Marmaris'te tatil yapan 5 aylık hamile Beyza Şekerci ile Hande Doğandemir de bu akıma uydu. İki oyuncu, önceki gün sıfır makyajla poz verdi.

21 / 127 Seda Akgül bu haliyle gündeme geldi. Makyajsız ünlüler kervanına katıldı.

22 / 127 Seren Serengil makyajsız olduğunu iddia ettiği bu fotoğrafıyla "buna kim inanır" yorumuna maruz kaldı.

23 / 127 Ufak Tefek Cinayetler'in başarılı oyuncusu Tülin Özen'i bir de makyajsız görün.

24 / 127 Çoğu ünlünün makyajsız halini saklamasına rağmen Tülin Özen bu konuda çok rahat.

25 / 127 Güzel oyuncu Insatgram'da en doğal halini büyük bir özgüvenle paylaşıyor.

26 / 127 Kameralara makyajsız poz vermek istemeyen sanatçı, makyajsız halini Instagram'da paylaştı.

27 / 127 Yüzü olduğu markanın reklam kampanyası için şarkıcı Jabbar’la stüdyoya girerek ‘Haz’ adlı parçada düet yapan iki Sarıkaya, son olarak Fi dizisinde rol almıştı.

28 / 127 26 yaşındaki Sarıkaya, daha önce ise Instagram'dan "Makyaj yok" notuyla bir kare daha yayınlamıştı.

29 / 127 Her yıl Nisan ayında Amerika- California'da düzenlenen dünyaca ünlü Coachella Festivali'nde giydiği dekolte bluzu Türkan Şoray'ın 70'li yıllarda rol aldığı bir filmde giydiği ortaya çıkan Hande Erçel bu sefer de makyajsız fotoğrafıyla gündemde.

30 / 127 Hande Erçel Instagram'ın story (hikaye) bölümünden makyajsız bir fotoğrafını paylaştı.

31 / 127 İŞTE HANDE ERÇEL'İN DOĞAL HALİ

32 / 127 Sonra "Yüzünde makyaj yoksa filtre vardır" dediler. İvana fotoğrafına fotoşop yapmadığını söyledi.

33 / 127 Tüm bu merakları giderdikten sonra da iltifatlar almaya başladı. Olumsuz yorumları da silmedi!

34 / 127 Makyajsız hali ile dikkat çeken oyuncu, yeni sezonda ekranda olacağını söyledi.

35 / 127 Yeliz Yeşilmen Önceki gün Bodrum'a giden Yeliz Yeşilmen, makyajsız halini sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

36 / 127 39 yaşındaki Yeliz Yeşilmen, makyajsız fotoğrafını Instagram sayfasının hikaye kısmında yayınladı.

37 / 127 İşte Yeliz Yeşilmen'in makyajsız hali;

38 / 127 Burçin Terzioğlu, ‘Poyraz Karayel’ dizisinde gür saçlarıyla dikkat çekmiş, bu sayede bir şampuan markasının reklamlarında oynamıştı. Setlere uzun süre ara veren oyuncunun, geçen ay kuaförde üst üste yaptırdığı işlem sonrası saçları yıprandı.

39 / 127 Önceki gün sevgilisi İlker Kaleli ile Etiler’de görüntülenen oyuncu “Nerede o eski saçların?” dedirtti.

40 / 127 55 yaşındaki ünlü isim sosyal medya hesabından makyajsız bir fotoğrafını paylaştı. Sayan fotoğrafın altına "Günaydııııııııııınnnnn bu daha güzel oldu" yazdı.

41 / 127 Sosyal medya sayfalarından büyük ilgi gören fotoğrafa 'Makyajsız da güzel' yorumları yapıldı. Bazı kullanıcılar ise Seda Sayan'ın fotoğrafının photoshoplu olabileceğini ifade etti.

42 / 127 Deniz Akkaya, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı.

43 / 127 Akkaya yaptığı paylaşıma "Makyaj yok; makyaj sevmiyor ama yapıyor" yazdı.

44 / 127 Instagram hesabından sıfır makyaksız halinin videosunu paylaşan oyuncu, neşeli halleriyle dikkat çekti.

45 / 127 Çoğu ünlünün saklamak istedikleri hallerini Neslihan Atagül cesurca paylaşarak beğeni topladı.

46 / 127 Ufak Tefek Cinayetler dizisinin başarılı oyuncusu Gökçe Bahadır alışveriş merkezinde görüntülendi.

47 / 127 Önce görüntü vermek istemeyen Bahadır sorasında “Tamam çekin, sorun yok. Nasıl olsa ekranda saç-makyaj dört dörtlük” dedi.

48 / 127 OYUNCU ARKADAŞI DA PAYLAŞTI Gökçe Bahadır'ın makyajsız hali gündeme bomba gibi düşmüştü. Bahadır'ın o görüntüsünden sonra Ufak Tefek Cinayetler dizisinde rol aldığı arkadaşı Aslıhan Gürbüz'den makyajsız bir paylaşım gecikmedi.

49 / 127 Aslıhan Gürbüz'ün bu paylaşımı Gökçe Bahadır'a destek için mi yaptığı ise bilinmiyor.

50 / 127 Şarkıcı Gökhan Türkmen'in 2014 yılında nikah masasına oturduğu eşi Sinem Aksoy, makyajsız fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

51 / 127 2 çocuk annesi Aksoy, fotoğrafın altına şu notu düştü: "Makyajsız halim... Aşırı güzelim :)"

52 / 127 Onları düzgünce yapılmış saçları, usta işi makyajlarıyla görmeye öylesine alışmışız ki belki de doğal halleriyle sokakta yanımızdan geçip gitseler bazılarını tanıyamayız bile. İşte ünlülerin doğal halleri.

53 / 127 Ünlü şarkıcı Göksel, geçtiğimiz aylarda makyajsız halde görüntülenmiş ve fotoğraflarını “Görenler tanıyamadı” başlığıyla haber olan fotoğraflarının altına yapılan yorumlara içerlemişti. Arkadaşlarına dert yanan Göksel, bu duruma çok canının sıkıldığını

54 / 127 Makyajsız Fahriye'ye tam not! Sevilen oyuncu Fahriye Evcen, yoğun iş temposundan fırsat bulup yürüyüşe çıktı.

55 / 127 Makyajsız fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Evecen, takipçilerinden tam not aldı. Çok sayıda yorum yapılan fotoğraf kısa sürede 500 bin beğeniye ulaştı.

56 / 127 Yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan Tuğçe Kazaz makyajsız fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Bir dönem podyumlarda fırtınalar estiren Kazaz'ın fotoğrafı yorum yağmuruna tutuldu.

57 / 127 Meryem dizisinde canlandırdığı 'Komiser Burcu' karakteri ile izleyici karşısına çıkan Serenay Aktaş, makyajsız fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Aktaş'ın yorum yağmuruna tutulan fotoğrafı 45 dakikada 5 bin beğeni aldı.

58 / 127 Sosyal medyayı en sık kullanan isimlerin başında gelen ünlü şarkıcı Demet Akalın yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

59 / 127 Yaptıklarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Demet Akalın bu kez banyo sonrası fotoğrafını sosyal medyada paylaşıp rakiplerine meydan okudu. Makyajsız bu fotoğrafını paylaşan Akalın, altına ‘Saçlarımı kestim, banyo sonrası cesareti olan çeksin bakayım

60 / 127 Makyajsız Fotoğrafıyla Büyüledi 'Vatanım Sensin' dizisine dahil olan oyuncu Saadet Işıl Aksoy sezonu Bodrum'da açtı. Kırmızı mayosu ve şapkasıyla fotoğraf paylaşan Aksoy'un doğal haline takipçileri hayran kaldı.

61 / 127 İri mavi gözleriyle her zaman beğenilen Saadet Işıl Aksoy, makyajsız haliyle de çok beğenildi. Aksoy'un fotoğrafı dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.

62 / 127 Ünlü şarkıcı Göksel, geçtiğimiz aylarda makyajsız halde görüntülenmiş ve fotoğraflarını “Görenler tanıyamadı” başlığıyla haber olan fotoğraflarının altına yapılan yorumlara içerlemişti.

63 / 127 Fi dizisinde canlandırdığı Duru karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Serenay Sarıkaya, Instagram sayfasında makyajsız fotoğrafını paylaştı.

64 / 127 26 yaşındaki Serenay Sarıkaya'nın "Makyaj yok" notuyla paylaştığı fotoğraf 13 saatte yaklaşık 300 bin beğeni aldı!

65 / 127 Ünlü isimlerin makyajsız fotoğrafları Ekran, sahne ve podyum yıldızlarını güzellik merkezlerinde saatlerini geçirdiğini ve her daim bakımlı gezmeye alışık olduklarını biliriz. Makyajsız görmeye alışık olmadığımız ünlü isimlerin 'sıfır makyajlı' halleri... Tatilde dönen Tuba Ünsal önceki gün Bebek’teydi.

66 / 127 Görenler şaşırdı. Çünkü yüzünde hiç makyaj yoktu.

67 / 127 Göz çevresindeki kazayakları dikkatlerden kaçmadı.

68 / 127 Tuba Ünsal daha 35 yaşında.

69 / 127 Bülent Ersoy, geçen gün Atatürk Havalimanı'nda makyajsız bir şekilde objektiflere yakalandı.

70 / 127 Bülent Ersoy, gazetecileri görünce büyük panik yaşadı.

71 / 127 Minibüsten iner inmez koşmaya başlayan Bülent Ersoy, makyajsız yüzünü güneş gözlüğüyle gizledi.

72 / 127 Demet Şener 11 yıllık eşi, 2 çocuğunun babası İbrahim Kutluay’a aldatıldığı iddiasıyla geçen Ekim’de boşanma davası açmıştı.

73 / 127 40 yaşındaki eski manken, makyajsız fotoğrafını Instagram’a koyarak “Böyle de güzelim” mesajını verdi.

74 / 127 Uzun süre Amerika'da yaşayan ve bir dizi projesi için İstanbul'a gelen Saadet Işıl Aksoy, önceki gün Nişanataşı'nda iş toplantısı sonrası görüntülendi.

75 / 127 Yüzünde sıfır makyaj olan Saadet Işıl Aksoy'un doğal güzelliği ortaya çıkması çevredekilere ''Sıfır makyaj doğal güzellik böyle bir şey'' dedirtti.

76 / 127 Saadet Işıl Aksoy bu arada kolundaki medikal bileklik ilgili, ''Biraz ağrım vardı ama doktora gittim önemli bir durum olmadığını söyleyerek bu bilekliği verdi. Bileğimdeki ağrı geçene kadar birkaç gün bu bileklikle dolaşacağım'' dedi.

77 / 127 1363 'Kiralık Aşk' dizisiyle şöhreti yakalayan güzel oyuncu <strong>Elçin Sangu</strong>, sezonun yorgunluğunu Tayland tatilinde atıyor. 'Kiralık Aşk' dizisiyle şöhreti yakalayan güzel oyuncu Elçin Sangu, sezonun yorgunluğunu Tayland tatilinde atıyor.

78 / 127 Önceki gün Instagram hesabından sıfır makyajlı havuz içinden fotoğraf paylaşan Elçin Sangu'nun paylaşımı dakikalar içinde binlerce beğeni aldı. Elçin Sangu'nun fotoğrafı yorumlara kapatması dikkat çekti.

79 / 127 Kanal D’deki ‘Vatanım Sensin’in yıldızı Bergüzar Korel, Zorlu Center’daydı.

80 / 127 Ünlüler arasında başlayan ‘sıfır makyaj’ modasının öncüsü Bergüzar Korel “Yüzümde sadece nemlendirici var” dedi.

81 / 127 Meryem Uzerli de günlük hayatta makyajdan uzak duruyor.

82 / 127 Bu hallerini Instagram’dan paylaşıyor.

83 / 127 Manken Tülin Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı bir karede sıfır makyaj haliyle de ne kadar çekici ve güzel olduğunu gösterdi.

84 / 127 Fotoğrafla 10 binin üzerinde beğeni alırken gelen yorumların neredeyse hepsi güzelliğine övgüler şeklinde oldu.

85 / 127 Demet Akalın, Instagram’da banyodan çıkmış, makyajsız halini paylaştı. Fotoğrafın altına “Bu halde poz vermeye cesareti olan var mı? Hadi çeksin de görelim” notunu düşerek meydan okudu.

86 / 127 Demet Akalın, Instagram’da banyodan çıkmış, makyajsız halini paylaştı. Fotoğrafın altına “Bu halde poz vermeye cesareti olan var mı? Hadi çeksin de görelim” notunu düşerek meydan okudu.

87 / 127 Müge Anlı

88 / 127 Müge Anlı

89 / 127 TUBA BÜYÜKÜSTÜN

90 / 127 TUBA BÜYÜKÜSTÜN

91 / 127 CANSU DERE

92 / 127 BEREN SAAT

93 / 127 ADRİANA LİMA

94 / 127 KİM KARDASHİAN

95 / 127 EBRU POLAT

96 / 127 Seda Sayan makyajsız halini Instagram'dan paylaştı.

97 / 127 NUR YERLİTAŞ

98 / 127 RİHANNA

99 / 127 ANGELİNA JOLİE

100 / 127 HÜLYA AVŞAR

101 / 127 ÇAĞLA ŞIKEL

102 / 127 ELçİN SANGU

103 / 127 EBRU GüNDEŞ

104 / 127 İVANA SERT

105 / 127 HADİSE

106 / 127 SERTAB ERENER

107 / 127 DEMET AKALIN

108 / 127 ECE USLU

109 / 127 YILDIZ TİLBE

110 / 127 BURCU ESMERSOY

111 / 127 FAHRİYE EVCEN

112 / 127 FAHRİYE EVCEN

113 / 127 SEDA BAKAN

114 / 127 SEDA BAKAN

115 / 127 BEGÜM KÜTÜK

116 / 127 BEGÜM KÜTÜK

117 / 127 DİLAN ÇİÇEK DENİZ

118 / 127 DİLAN ÇİÇEK DENİZ

119 / 127 NAZAN ÖNCEL

120 / 127 NAZAN ÖNCEL

121 / 127 Kuaförde saçını boyatırken görüntülenen Bülent Ersoy, makyajsız haliyle tanınmaz halde.

122 / 127 SEREN SERENGİL

123 / 127 SEREN SERENGİL

124 / 127 IŞIL REÇBER

125 / 127 IŞIL REÇBER

126 / 127 BÜŞRA PEKİN