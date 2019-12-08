Bergüzar Korel bebek odası için 150 bin TL harcadı mı?

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Bergüzar Korel 150 bin TL'ye bebek odası aldığı iddiasını yalanladı. Güzel oyuncu yaptığı açıklamada "Ali’nin odası aynen duruyor. İkinci bebeğimiz ağabeyinin hazır olan odasında kalacak" dedi.

ABLASI SORULUNCA EŞİ DEVREYE GİRDİ!

Bergüzar Korel, ablası Zeynep Korel’in kendisine dava açacağı haberleriyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Araya giren Halit Ergenç, “Bunlar ailevi meseleler. Uluorta konuşmayı uygun bulmuyoruz. Aile içinde çözülecek konular bunlar” diye konuştu.



