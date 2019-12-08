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Bergüzar Korel bebek odası için 150 bin TL harcadı mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 15:31 | Son Güncelleme

İkinci kez hamile olan Bergüzar Korel'in bebeğinin odası için 150 bin TL harcadığı iddia ediliyordu. Korel doğacak oğluna 150 bin TL’lik çocuk odası aldığı haberlerini yalanladı.

Bergüzar Korel bebek odası için 150 bin TL harcadı mı?

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Bergüzar Korel 150 bin TL'ye bebek odası aldığı iddiasını yalanladı. Güzel oyuncu yaptığı açıklamada "Ali’nin odası aynen duruyor. İkinci bebeğimiz ağabeyinin hazır olan odasında kalacak" dedi.

ABLASI SORULUNCA EŞİ DEVREYE GİRDİ!

Bergüzar Korel, ablası Zeynep Korel’in kendisine dava açacağı haberleriyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Araya giren Halit Ergenç, “Bunlar ailevi meseleler. Uluorta konuşmayı uygun bulmuyoruz. Aile içinde çözülecek konular bunlar” diye konuştu.

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Bergüzar Korel Bergüzar Korel hamile

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
yaa niye almasın; alır da... kime ne!!? iyi kazanıyolar; 150 ye de alır, 350 ye de..
Zenginin parası züğürdün çenesini yorarmış.
149.000 abartmayın :)
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