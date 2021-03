Bergüzar Korel: Çok zor bir dünyaya geldin

O gün tüm sevdiklerimizle son kez sarılmışız haberimiz yokmuş. Henüz sancım çok hafifken "Hocam daha doğurmam ben ya biraz gidip Cadde'de gezeyim nolur" demiştim ama doktorumdan izin koparamamıştım. Bilseydim eve girmemizle her anlamda yeni bir hayatın başlangıcında olduğumuzu, ne yapar eder son kez özgürce bir sahile iner deniz kokusunu doya doya içime çekerdim.

"HAYATTAKİ İLK YILIN SENİ DOYA DOYA ÖPEMEDEN GEÇTİ"

On yıl sonra senin gelişinle tekrar en baştan başladığım annelik serüvenim, geride bıraktığım hayatım, büyüyüşüne bir ekranın arkasından şahit olan sevdiklerimize olan özlem, çokça hasret dolu bir yıl geçti işte. Hayattaki ilk yılında sana doya doya sarılamadan, öpemeden, dokunamadan, koklayamadan sadece uzaktan severek koca bir yılı geçiren kocaman bir ailen var. Buna da şükür... Hiçbir şeyden şikayet etmedim edemem. Çünkü varlığın, sağlığın en büyük nimet hepimize.

Can Han'ım... Çok zor bir dünyaya geldin. Dilerim hayatın bu hasret dolu ilk yılının aksine; özgür, kalabalıklar içinde, neşeyle, sağlıkla, mutlulukla, tüm sevdiklerin yanı başında tüm güzelliklere dokunarak, sarılarak geçsin. Seni bu hayatta her koşulda çok seven, koruyan, sana hep inanacak bir ailen var. Gelişini hepimizden çok daha büyük bir coşkuyla karşılayan abin ile hiç ayrılmasın elleriniz. Sen yine hiçbirimize bakmadığın gibi sadece onun gözlerine bak.

Hayatın boyunca şimdi yaptığın gibi hep kokla çiçekleri hiç koparma. Şimdiki masumiyetinle tüm canlılara sarıl, öp. Dibine kadar sev, sevil, merhametli, vicdanlı bir insan ol, mutlu ol annem... İyi ki doğmuşsun minik mucizem.