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Bergüzar Korel: Çok zor bir dünyaya geldin

09.03.2021 10:30 | Son Güncelleme:
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Bergüzar Korel: Çok zor bir dünyaya geldin

Oyuncu Bergüzar Korel-Halit Ergenç çiftinin çocukları Han, 1 yaşına bastı. Sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulunan Korel, oğlunun doğum gününü, "Çok zor bir dünyaya geldin. Dilerim hayatın bu hasret dolu ilk yılının aksine; özgür, kalabalıklar içinde, neşeyle, sağlıkla, mutlulukla, tüm sevdiklerin yanı başında tüm güzelliklere dokunarak, sarılarak geçsin. Seni bu hayatta her koşulda çok seven, koruyan, sana hep inanacak bir ailen var" sözleriyle kutladı.

2009 yılında nikah masasına oturan oyuncu Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, ilk çocukları Ali'yi 2010'da kucaklarına almıştı.

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Korel ve Ergenç, geçtiğimiz yıl mart ayında Han'ın dünyaya gelmesiyle ikinci kez anne-baba olmuştu. Mutlu bir evlilik sürdüren ünlü çiftin çocukları Han, önceki gün 1 yaşına bastı. Instagram hesabını aktif kullanan Korel, duygusal bir paylaşımda bulundu.

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"SU GİBİ GELDİN"

Oğlu Han'ın doğumundan sonra çekilen fotoğraflarını yayınlayan 38 yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri kullandı:
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Bir de Kadınlar Günü'nde doğuyormuş... Düşünsenize... Biraz totem yapayım... Oğlum seni Dünya Kadınlar Günü'nde doğurdum. Sabah sancım tuttu hep birlikte hastaneye gittik ve akşam saatlerinde sen geldin. Tam da böyle oldu güzel yavrum. Su gibi geldin, tüm sevdiklerimiz son ana kadar yanımda olup kapıdan uğurladıktan 3 dakika sonra... Seni bekleyenler gözyaşlarını silip bir kahve içmeye inemeden uçarak geldin hayatımıza. Mutluluk, neşe, umut getirdin... Sen de abin gibi hiç ağlamadan baktın gözlerime.

O gün tüm sevdiklerimizle son kez sarılmışız haberimiz yokmuş. Henüz sancım çok hafifken "Hocam daha doğurmam ben ya biraz gidip Cadde'de gezeyim nolur" demiştim ama doktorumdan izin koparamamıştım. Bilseydim eve girmemizle her anlamda yeni bir hayatın başlangıcında olduğumuzu, ne yapar eder son kez özgürce bir sahile iner deniz kokusunu doya doya içime çekerdim.

"HAYATTAKİ İLK YILIN SENİ DOYA DOYA ÖPEMEDEN GEÇTİ"

On yıl sonra senin gelişinle tekrar en baştan başladığım annelik serüvenim, geride bıraktığım hayatım, büyüyüşüne bir ekranın arkasından şahit olan sevdiklerimize olan özlem, çokça hasret dolu bir yıl geçti işte. Hayattaki ilk yılında sana doya doya sarılamadan, öpemeden, dokunamadan, koklayamadan sadece uzaktan severek koca bir yılı geçiren kocaman bir ailen var. Buna da şükür... Hiçbir şeyden şikayet etmedim edemem. Çünkü varlığın, sağlığın en büyük nimet hepimize.

Can Han'ım... Çok zor bir dünyaya geldin. Dilerim hayatın bu hasret dolu ilk yılının aksine; özgür, kalabalıklar içinde, neşeyle, sağlıkla, mutlulukla, tüm sevdiklerin yanı başında tüm güzelliklere dokunarak, sarılarak geçsin. Seni bu hayatta her koşulda çok seven, koruyan, sana hep inanacak bir ailen var. Gelişini hepimizden çok daha büyük bir coşkuyla karşılayan abin ile hiç ayrılmasın elleriniz. Sen yine hiçbirimize bakmadığın gibi sadece onun gözlerine bak.

Hayatın boyunca şimdi yaptığın gibi hep kokla çiçekleri hiç koparma. Şimdiki masumiyetinle tüm canlılara sarıl, öp. Dibine kadar sev, sevil, merhametli, vicdanlı bir insan ol, mutlu ol annem... İyi ki doğmuşsun minik mucizem.

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Bergüzar Korel Instagram
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