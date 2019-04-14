Bergüzar Korel de bornozlu poz akımına uydu

Son olarak eşi Halit Ergenç ile birlikte Kanal D'de yayınlanan Vatanım Sensin dizisinde rol alan ve bir süre dizi oyunculuğuna ara veren güzel oyuncu Bergüzar Korel de modaya uydu. Kariyerinde radikal bir değişiklik yaparak bundan sonra yoluna tiyatro ile devam edeceğini açıklayan Korel'in bornozlu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni yağdı. Takipçileri tarafından bu fotoğrafı beğeni yağmuruna tutulan Bergüzar Korel'e gelen yorumlar da oldukça fazlaydı. Fan sayfalarında da paylaşılan bu fotoğrafa oyuncunun sevenleri tarafından güzel yorumlar gelirken, kimileri de bornozlu fotoğraf akımına uyduğu için tepki gösterdi.

Bornozlu ünlüler

Bergüzar Korel Oyunculuktaki performansıyla adından söz ettiren şimdilerde ise sadece müzik ve tiyatroyla ilgilenen güzel oyuncu Bergüzar Korel, bornozlu paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Eda Taşpınar Sosyetik güzel Eda Taşpınar da akıma uydu ve arkadaşıyla birlikte çekilen bornozlu pozunu paylaştı.

Burcu Binici Son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Söz'de rol alan oyuncu Burcu Binici de akıma katıldı.

Neslihan Atagül Ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün bornozlu paylaşımı yüz binlerce beğeni aldı.

Özge Ulusoy Daha önce bu akıma katılan, 2003 Miss Turkey ikinci güzeli ünlü manken Özge Ulusoy yeni bir paylaşım daha yaptı.

Özge Ulusoy Ulusoy daha önce de bornozlu paylaşım akımına uymuştu.

Bornuzlu poz verme modasına Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan da katıldı. Altuğ hem makyajsız hem de bornozlu haliyle yaptığı paylaşımla yine sosyal medyada olay oldu.

SABA TÜMER Barbados'ta tatil yapan Saba Tümer, otel odasında çekildiği bornozlu fotoğrafını Instagram'da paylaştı.

BURCU ESMERSOY Ünlü sunucu Burcu Esmersoy evinin salonunda çekildiği bornozlu fotoğrafını 'Günaydın' notuyla paylaştı.

CANSU TAŞKIN Instagram fenomeni Cansu Taşkın da bornozlu fotoğrafını paylaştı. Göğüs dekoltesini kelebekle kapatan Taşkın 'Bornoz modası varmış' notunu yazdı.

ÖYKÜ GÜRMAN Sen Anlat Karadeniz dizisinin oyuncusu Öykü Gürman da modaya uyan ünlüler arasında. Gürman'ın bu pozuna beğendi yağdı.

DİDEM SOYDAN Seksi model yataktan yaptığı paylaşıma "Kim bu kız? / Aa benmişim" yazdı.

TUBA ÜNSAL Ünsal da modaya uydu! Miami'de bulunan Ünsal, paylaşımına, "Benimki kara sevdaydı anlayış gösterin. Çünkü ben kendimi anlayamadım. Siz beni anlayın. Ben sizi çok eskiden sevmiştim" notunu düştü. Ünsal'ın paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

İREM SAK Ünlü oyuncu İrem Sak, bornozlu fotoğrafını 'Maskarayı koklayan kadın' notuyla paylaştı.

Özge Ulusoy bu fotoğrafı: "Sabah modum" notuyla paylaştı.

ALEYNA TİLKİ Aleyna Tilki sosyal medya hesabından bornozla dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

BÜLENT ERSOY Bülent Ersoy bornozlu halini, "bıcı bıcı yaptım" diyerek videoya almıştı. Sefa Doğanay da Bület Ersoy'un taklidini yaptığı videoyu sosyal medya hesabı üzerinden, "Hala etkisinden çıkamadım? Bir diva parodisi de benden gelsin" sözleriyle paylaşmıştı.

GÖKSEL Göksel de, "Elimde olsa yırtardım gölgeni resmine vurmuş bir pazar günü... Ne güzel söylemiş şair" notuyla paylaştı.

MİNE TUGAY

ÖZGE ULUSOY

HÜLYA AVŞAR

ŞEYMA SUBAŞI

BAHAR CANDAN