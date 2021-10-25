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Bergüzar Korel'e Esra Ceyhan'dan Squid Game tepkisi: Ne çabuk unuttun!

25.10.2021 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Bergüzar Korel, çocukların son günlerde popüler hale gelen Güney Kore yapımı Squid Game dizisini izlemesine tepki gösterdi. Korel'e yanıt ise Esra Ceyhan'dan geldi.

Bergüzar Korel'e Esra Ceyhan'dan Squid Game tepkisi: Ne çabuk unuttun!

Geçim sıkıntısı çeken yüzlerce kişinin kendilerini acımasız bir oyunda bulduğu Güney Kore yapımı Squid Game dizisi, çocuklarda şiddet eylemlerini artırdığı gerekçesiyle tartışmalara yol açtı. Diziyle ilgili ünlü oyuncu Bergüzar Korel de tepki gösterdi.

Üçüncü çocuğuna hamile olan 39 yaşındaki Korel, 2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladığı gönderide, "Duyduklarıma inanamıyorum. Squid Game izlemeyen çocuk yok. İki gün önce ilk kez açtık ve aklı başında bir ebeveynin çocuğuna bu diziyi nasıl izlemesine izin verdiğini anlamış değilim" dedi.

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BİNBİR GECE HATIRLATMASI

Ancak bu paylaşımla ilgili beklenmeyen bir çıkış geldi. Ünlü sunucu Esra Ceyhan, Bergüzar Korel'i "Binbir Gece" dizisi üzerinden eleştirdi.

Ceyhan paylaşımında "Ne çabuk unuttuk! Ne ahlaksız teklifleri, ne aile içi yasak aşkları, ne şiddetin feriştahını içerek berbat dizileri. Çatır çatır ailecek bu saçmalıklar izlendi. Bunlardan birinde rol alan bir kadın oyuncu da bu günlerde şu zararlı bu yararlı aman çocuklar izlemesin diye ahkâm kesiyor. Yahu sen içinde yer aldığın dizinin hikâyesini ne çabuk unuttun" dedi.

üttü


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Bergüzar Korel Esra Ceyhan
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