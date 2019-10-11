MAGAZİN

Bergüzar Korel'e koruma kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 15:51 | Son Güncelleme

Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel yaptığı iş ve hakkındaki iddialarla gündemden düşmüyor! Ünlü oyuncu hamilelik sürecinde bir açıklama yapmazken yapılan yorumlara daha fazla dayamadı ve mahkemeye koştu.

Bergüzar Korel'e koruma kararı

Geçtiğimiz günlerde Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel'in, Amerika'da sitede evlere günlük temizliğe gittiği ve 70 liraya köpek gezdirdiği haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Bu haberlerin ardından bir çok iddia gündeme geldi. Bergüzar Korel ajansı aracılığıyla bir açıklama yaptı:

Değerli Basın Mensupları,

Bir süredir bazı basın ve yayın kanalları üzerinden Bergüzar Korel’in kişiliği ve aile hayatı ile ilgili asılsız açıklamalar yapılmakta olduğuna üzülerek şahit olmaktayız. Bu açıklamalar özellikle hamile olduğu bu hassas dönemde kendisini ve tüm aileyi son derece üzmüştür. Maruz kaldığı mağduriyet ve bu süreçte yapıcı tüm çabalarının da sonuçsuz kalması sebebiyle üzülerek mahkemeye başvurmak durumunda kalmış ve Avukatı Naim Karakaya tarafından yapılan koruma tedbiri talebi İstanbul Aile Mahkemesince kabul edilmiştir. Mahkeme tarafından Bergüzar Korel’e, yazılı, sözlü, online, basın yolu ile ve sair herhangi bir şekilde psikolojik şiddet de dahil olmak üzere her türlü tehdit, hakaret, aşağılama, iftira veya küçük düşürücü söz ve davranışlarda bulunulması engellenmiştir.

Cengiz Semercioğlu'dan olay iddia! 'Bergüzar Korel'in ablası bir kadınla evli'Cengiz Semercioğlu'dan olay iddia! 'Bergüzar Korel'in ablası bir kadınla evli'

Mahkeme kararı uyarınca, verilen tedbirlere uyulmaması halinde kanunda öngörülen cezai yaptırımlar aynen uygulanacaktır. Sağduyulu tüm tarafların alınan mahkeme kararına saygı göstereceğine inancımız tamdır.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel Bergüzar Korel ablası Bergüzar Korel hamile Bergüzar Korel instagram

En Çok Okunan Haberler

TSK üssüne havanlı saldırı: 5 asker yaralı

TSK üssüne havanlı saldırı: 5 asker yaralı

ABD'de Türkiye'ye karşı bir skandal hamle daha

ABD'de Türkiye'ye karşı bir skandal hamle daha

İran tankerini iki füzeyle vurdular!

İran tankerini iki füzeyle vurdular!

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

İstanbul'da doktorlar birbirine girdi! 1 ölü, 1 gözaltı

İstanbul'da doktorlar birbirine girdi! 1 ölü, 1 gözaltı

'Koordinatları SDG’ye gönderildi. Birazdan bombalanacaklar'

'Koordinatları SDG’ye gönderildi. Birazdan bombalanacaklar'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Johnny Depp: Amber Heard ile Elon Musk'ın yazışmaları yayınlansın

Sular durulmuyor! 'Yazışmaları yayınlansın...'

Mehmet Ali Erbil ile Alisa Nasya Deniz aşk mı yaşıyor? İşte tüm detaylar

Reklam için mi? 'Mehmet Ali Erbil'in evinde kalıyor'

Demet Akalın'dan Barış Pınarı Harekatı paylaşımı!

'Verilecek her türlü göreve en başa yazın beni...'

Cengiz Semercioğlu'dan olay iddia! 'Bergüzar Korel'in ablası bir kadınla evli'

Bomba iddialar! 'Ablası bir kadınla evli...'

Nur Fettahoğlu makyajsız haliyle dikkat çekti

Klozet pozuyla gündem olan oyuncu makyajsız bambaşka biri...

Samet Liçina sunucu Dilay Korkmaz'a sert çıktı

Ünlü sunucuya sert çıktı! 'Karı...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.