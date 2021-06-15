Bergüzar Korel- Halit Ergenç çifti bebeğinin cinsiyetini açıkladı! 'Allah biliyor çok istedim'

Karadayı, Vtanım Sensin gibi başarılı projelerde yer almasıyla adından söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kız bebek beklediğini açıkladı. Halit Ergenç ile mutlu evliliğini sürdüren Korel, iki erkek evladın ardından kız bebek beklediğini "Allah biliyor çok istedim... E biri de kız olsun... Ne kadar çok istediysek Han’ımız daha yaşını doldurmadan kız evladımızın mutluluğu heyecanı hepimizi sardı." ifadeleri ile dile getirdi.

Bergüzar Korel bebeğinin cinsiyetini açıkladı! Bu kez kız annesi olacak

Aynı dizide rol almalarının ardından büyük bir aşka başlayan Bergüzar Korel- Halit Ergenç ikilisi 2009 yılında nikah masasına oturarak hayatlarını birleştirmişti.

Uzun yıllardır mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu çiftin bu evlilikten Ali Ergenç, Han Ergenç adında iki erkek evlat sahibi oldular.

Bebeğinin cinsiyetini açıkladı Geçtiğimiz yıl oğlu Han'ı kucağına alan Korel, bu yıl verdiği sürpriz bir haberle yeniden hamile olduğunu açıklamıştı.

Bu kez kız bebek annesi olacak Geçtiğimiz aylarda üçüncü kez anne olmaya hazırlandığını duyuran Korel, nedenle yer alacağı projeden ayrılacağını açıklamıştı. Korel bugün arkadaşlarının organize ettiği kutlamadan kareler paylaşarak kız annesi olacağını müjdeledi.

Allah biliyor çok istedim! İnstagram hesabından yayınladığı gönderinin altına "Allah biliyor; çok istedim" sözleriyle başlayan Korel, "Ailemiz, en yakınlarımız, can dostlarımız... Herkes... Büyük bir ailemiz olsun, sağlıklı, mutlu evlatlarımız olsun... E biri de kız olsun... Ne kadar çok istediysek Han'ımız daha yaşını doldurmadan kız evladımızın mutluluğu heyecanı hepimizi sardı... Canım Hatice'm toplamış tüm arkadaşlarımızı, birkaç hafta önce bana böyle bir sürpriz yaptı. Hepsi benden heyecanlı... Sözleştik... Sağlıkla, mutlulukla ilerleyen günlerde tüm erkek anneleri olarak içimizde kalan tüm simleri, balonları, tülleri birbirinize dolayıp, eğleneceğiz Allah nasip ederse... Bu mutluluğumuzu sizinle de paylaşmak istedim. Mutlu günlerinizde kalbi hep sizinle atan güzel insanlar hiç eksilmesin hayatınızdan. Sevgiyle..." ifadelerini kullandı.

Hamile olduğumu öğrendim Başarılı oyuncu, kendisine de sürpriz olan hamilelik haberini sosyal medya hesabından paylaştığı bu görsel ile duyurmuştu. Korel müjdeli haberi, "Sete çıkmaya hazırlanırken ailecek de bizi çok şaşırtan bir sürpriz ile karşılaşarak, hamile olduğumu öğrendim. Hamile olmam projeye devam etmeme engel değilken, artan vakalar yüzünden çekimlerimizi ileri bir tarihe attığımızda maalesef fiziksel değişimim karaktere ve projemize uygun olmayacağı için aylardır üzerinde çalıştığımız işimizi erteleme kararı almak zorunda kaldık.