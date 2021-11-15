MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bergüzar Korel'in eski aşkı Tan Sağtürk'ün Rus eşi görenleri büyüledi!

Bergüzar Korel'in eski aşkı Tan Sağtürk'ün Rus eşi görenleri büyüledi!

15.11.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem güzel oyuncu Bergüzar Korel ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren ünlü balerin Tan Sağtürk, şimdilerde Rus eşi Alona Ataberk ile verdiği mutlu aile pozlarıyla beğeni topluyor.

Bergüzar Korel'in eski aşkı Tan Sağtürk'ün Rus eşi görenleri büyüledi!

Geçmişte ünlü oyuncu Bergüzar Korel ile aşk yaşayan yakışıklı balerin Tan Sağtürk, 2009 yılında rus sevgilisi Alona Ataberk ile evlendi. Sağtürk'ün bu evlilikten 2 çocuğu dünyaya geldi. Sağtürk'ün mutlu aile pozları, görenlerin içini ısıtıyor.

Rus güzel Alona Ataberk, Romantika müzikalinde oynamak için Türkiye'ye geldiğinde Tan Sağtürk ile tanıştı.

Bergüzar Korel ile yaşadığı aşkla akıllarda kalmıştı! Tan Sağtürk'ün Rus eşi güzelliğiyle büyüledi

İlk tanıştığı Türk'ün Türker İnanoğlu olduğunu söyleyen Rus güzel, müzikal teklifini İnanoğlu'ndan aldığını anlatmıştı.

Bergüzar Korel ile yaşadığı aşkla akıllarda kalmıştı! Tan Sağtürk'ün Rus eşi güzelliğiyle büyüledi

Türkiye'ye geldiği dönem evli olan ve Tan Sağtürk'ten başka bir hayatı olan Ataberk, tercümanlık yaparak geçindi.

Bergüzar Korel ile yaşadığı aşkla akıllarda kalmıştı! Tan Sağtürk'ün Rus eşi güzelliğiyle büyüledi

Boşanmasının ardından Tan Sağtürk ile tanışan Ataberk, mutlu beraberliğini nikah masasıyla taçlandırdı.

Bergüzar Korel ile yaşadığı aşkla akıllarda kalmıştı! Tan Sağtürk'ün Rus eşi güzelliğiyle büyüledi

Ünlü çiftin, Ada ve Teo adında iki evlatları bulunuyor. Sağtürk'ün eşi Alona Ataberk, duru güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Bergüzar Korel ile yaşadığı aşkla akıllarda kalmıştı! Tan Sağtürk'ün Rus eşi güzelliğiyle büyüledi

İHANET İDDİASI

Tan Sağtürk, Bergüzar Korel'den ayrıldığı dönem, Korel'in Binbir Gece dizisindeki rol arkadaşı Halit Ergenç ile kendisini aldattığını ima eden açıklamalar yapmıştı. Korel, Sağtürk'ten ayrıldıktan sonra Halit Ergenç ile aşk yaşamaya başladığını belirtse de, magazin basını bu olayı yıllarca 'ihanet' olarak yazdı.

Bergüzar Korel ile yaşadığı aşkla akıllarda kalmıştı! Tan Sağtürk'ün Rus eşi güzelliğiyle büyüledi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERMehmet Dinçer'i Hadise yorumu olay oldu! Sosyal medyadan paylaştıMehmet Dinçer'i Hadise yorumu olay oldu! Sosyal medyadan paylaştı
PARTNER Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor
Cesur pozlarıyla ortalığı kasıp kavuruyor!Cesur pozlarıyla ortalığı kasıp kavuruyor!
Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel Halit Ergenç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da rüşvet operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

Ankara'da rüşvet operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı

Osman Öcalan Erbil'de öldü!

Osman Öcalan Erbil'de öldü!

Bursa'da kahreden ölüm! Çıkarmaya çalıştılar ama...

Bursa'da kahreden ölüm! Çıkarmaya çalıştılar ama...

Kayınvalidem sürekli kayınpederimle birlikte olduğum iftiralarını atıyordu

Kayınvalidem sürekli kayınpederimle birlikte olduğum iftiralarını atıyordu

MasterChef'te duygusal veda! Sevilen yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

MasterChef'te duygusal veda! Sevilen yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Mustafa Sarıgül'ü canlı yayında kızdıran soru

Mustafa Sarıgül'ü canlı yayında kızdıran soru

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Kıvrak danslarıyla 2000’li yıllara damga vurmuştu! Nez adeta zamana meydan okuyor

Kıvrak danslarıyla 2000’li yıllara damga vurmuştu! Nez adeta zamana meydan okuyor

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Sevilen dizi final yapıyor

Sevilen dizi final yapıyor

Villadan rezidansa... Aylık kirası şoke etti

Villadan rezidansa... Aylık kirası şoke etti

Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç'in eşi bakın kim çıktı! O da çok ünlü

Camdaki Kız'ın Selen'i Selma Ergeç'in eşi bakın kim çıktı! O da çok ünlü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.