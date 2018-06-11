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Bergüzar Korel'in Paris Hilton tepkisi: Rezil olduk Enis!

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.06.2018 10:55 | Son Güncelleme

Paris Hilton Antalya'ya geldi; ünlü iki isim bakın ne yaptı! Bergüzar Korel ve Enis Arıkan Hilton'un otelinin önüne gitti ve...

Bergüzar Korel'in Paris Hilton tepkisi: Rezil olduk Enis!

Antalya'da bu yıl 26'ncısı düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show’da dün akşam Hilton otellerinin varisi Paris Hilton rüzgarı esti. Bu rüzgâra kapılanlar arasında oyuncu Bergüzar Korel ve Enis Arıkan'da vardı.

Eşi Halit Ergenç ve oğlu Ali ile tatilde olan Bergüzar Korel yakın arkadaşı Enis Arıkan'ı da alıp Paris Hilton'la tanışmaya gitti.

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Hilton'un kaldığı villanın önüne gelen Arıkan ve Korel fotoğraf çektirmek için kapıda 20 dakika boyunca bekledi.

Çalışanların Korel ve Arıkan'ı tanıyınca olanlar oldu. Ünlü oyuncu, "Rezil olduk Enis" diye espri yapınca eğlenceli anlar yaşandı. O anların videosunu Enis Arıkan, sosyal medya hesabından paylaştı.

FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Paris Hilton'la Bergüzar Korel'i asistanım diye tanıştıran Enis Arıkan fotoğrafını da Korel'e çektirdi. İkilinin bu anları sosyal medya büyük ilgi gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel paris hilton enis arıkan

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