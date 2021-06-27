Bergüzar Korel ricada bulundu: Bu benim hiç hoşuma gitmiyor

2009 yılında nikah masasına oturan oyuncu Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, şu sıralar üçüncü çocuklarının dünyaya gelmesi için gün sayıyor. İki oğlu olan çift, bu kez kız bebek bekliyor.

Bodrum'da tatil yapan çiftten Korel, Instagram hesabından yayınladığı video ile hayranlarına ricada bulundu. Ünlü oyuncu gizli bir şekilde fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız olduğunu ifade etti.

"BU BENİM HİÇ HOŞUMA GİTMİYOR"

38 yaşındaki Korel, "Biz şu an tatildeyiz. Bu videoyu izleyenlerden ya da normal hayatta bizimle karşılaşanlardan küçük bir ricam var. Bazen uzaktan fotoğrafımızı ya da videomuzu çekiyorsunuz, çocuklarımızın videosunu çekiyorsunuz. Bu benim hiç hoşuma gitmiyor. Zaten yanıma gelip, birlikte fotoğraf çektirsek daha bir anlamı, hatırası olur. Hem de ben uzaktan gözetleniyor hissi yaşamam. Çünkü insan kendini çok kötü hissediyor. Ben insanların yüz ifadelerinden her şeyi anlayabiliyorum, dudak okuyabiliyorum. Gelin, birlikte selamlaşalım, birlikte fotoğraf çektirelim. Güzel bir hatıra kalsın... Ne dersiniz?" sözleriyle çağrı yaptı.

