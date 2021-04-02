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Bergüzar Korel üçüncü çocuğuna hamile

02.04.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl ikinci kez anne olan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından üçüncü çocuğuna hamile olduğunu duyurdu.

Bergüzar Korel üçüncü çocuğuna hamile

Son 3 yıldır televizyon dünyasında görmediğimiz Bergüzar Korel, ‘Kanlı Yayın’ isimli yeni dizisinde’ Neslihan’ karakterini oynayacaktı. Bir genç kızın ölümüyle başlayan dizinin 10 bölüm süreceği konuşuluyordu, çalışmalara da başlanmıştı hatta… Ancak Bergüzar Korel, dizisini erteledi. Çünkü hamile!

Geçen yıl mart ayında ikinci çocuğu Han’ı kucağına alan Bergüzar Korel, üçüncü bebeğini bekliyor.

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“HAMİLE OLDUĞUMU ÖĞRENDİM”

Instagram hesabından hamile olduğunu duyuran Korel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Ekranlardan uzak kaldığım 3 yılın ardından, beni çok heyecanlandıran, kreatif tarafında olduğum ve aylardır çok kıymetli bir ekiple hazırlandığımız ‘Kanlı Yayın’ adlı dizimiz için sete çıkmaya hazırlanırken bizi çok şaşırtan bir sürpriz ile karşılaşarak hamile olduğumu öğrendim.

PROJEYİ ERTELEDİLER

Hamile olmam projeye devam etmeme engel değilken, artan vakalar yüzünden çekimlerimizi ileri bir tarihe attığımızda maalesef fiziksel değişimim karaktere ve projemize uygun olmayacağı için aylardır üzerine çalıştığımız işimizi erteleme kararı almak zorunda kaldık.

Bir yandan minik bebeğimiz, bir yandan çok kıymetli insanlar ile büyük bir emek vererek üzerine çalıştığımız bu projeye veda etmek… Benim için hiç kolay değil…

Tüm bu süreçte harika insanlarla çalıştım. Yönetmenimiz Can Ulkay, senaristimiz Selim Erkul, yapımcımız Ahmet Kayımtu ve Julia Berköz, yapım şirketimiz Saran Studios…

Çok şey öğrendiğim ve harika bir yaratım süreci geçirdiğim tüm ekip arkadaşlarım hepinize çok teşekkür ederim. Dileğim sağlıklı günlerde tekrar kesişsin yollarımız.


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Bergüzar Korel Halit Ergenç
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